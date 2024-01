Otec na zastávke nespoznal vlastnú dcéru. VIDEO s krásnym odkazom je teraz hitom internetu

Tehotná žena čaká na zastávke na autobus, vedľa nej sedí starší muž a začne sa jej pýtať bežné otázky. „V ktorom mesiaci ste?“ spýta sa jej starček. „V utorok budem v 21. týždni,“ odpovedala mu. „To už nemáte veľa,“ hovorí jej s úsmevom. Ona sa zapozerá do diaľky a so zvesenými ramenami povie: „To sa vám ľahko hovorí.“ Na otázku, či je to náročné, len prikývne hlavou a na vetu, že sa musí na bábätko veľmi tešiť, nahodí len jemný úsmev. „Bojím sa. Všetkého,“ priznala tehotná žena starčekovi, ktorý ju uistil, že všetko bude v poriadku.

„Ľudia to hovoria, ale čo ak nie? Čo potom?“ posťažovala sa, no starček ju opäť uistil, že všetko bude v poriadku, veď má vedľa seba určite manžela a rodinu. „Je to komplikované. Mám len môjho otca, ktorý je chorý. Takže...“ povedala a nahrnuli sa jej slzy do očí. „Bude to v poriadku,“ povedal jej znovu starček. Žena sa rozplakala, no snažila sa odvrátiť tvár, aby muž vedľa nej nevidel jej smútok. Po chvíli ticha príde autobus, žena sa postaví a starčekovi povie: „Ten je náš, poď oci.“

Dcéra s otcom, ktorý trpí Alzheimerovou chorobou, nastúpia do autobusu a tým sa končí krátky film s názvom „The Wait“ (Čakanie). Aj keď je film režiséra Jasona McColgana starý už päť rokov, odvtedy získal množstvo ocenení a na sociálnych sieťach sa stal v týchto dňoch virálnym. „Toto je najemotívnejšia scéna, akú som kedy videl,“ priznal na Instagrame profil Goosebumpscinema, ktorý opäť zverejnil toto dojemné video, ktoré za pár dní videlo viac ako 33 miliónov ľudí. „Ten otec síce zabudol, kým je, ale nezabudol, ako byť dobrým človekom,“ odkázal jeden z komentujúcich.

Pozrite si celý krátky film: