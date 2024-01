Nestačili pluhy ani lopaty, ľudia boli bez chleba. Snehová kalamita pred 37 rokmi ochromila Slovensko

Vrtochy počasia boli, sú, aj budú. Niektoré zimy sú tuhé, iné zase mierne. Medzi najzaujímavejšie zimy, ktoré na Slovensku prepisovali históriu, patrí aj tá z roku 1987. „Vonku zúrila fujavica, štípal neznesiteľný mráz, mohutné záveje narušili zabehnuté tempo života v meste. Snehová kalamita po niekoľko dní dokonale preverovala ľudí i stroje," hovoril v dobovej reportáži o kalamite, ktorá ochromila Slovensko.

Niekoľkometrové záveje

Zima v roku 1987 nám nadelila mohutnú snehovú kalamitu, a to po celkom teplom začiatku januára, kedy sa teploty pohybovali okolo +12°C a ľudia tuhé mrazy a výdatné sneženie už veľmi neočakávali. Dňa 3. januára 1987 začal do našej oblasti zatekať arktický vzduch, ktorý znížil teploty až o 20°C. Nad Balkánom sa 8. januára toho roku prehĺbila tlaková níž, okolo ktorej začal do našej oblasti zatekať studený a vlhký vzduch. Ten k nám priniesol intenzívne sneženie a fujavicu, vyvrcholilo to 12. januára 1987, kedy napadlo na väčšine Slovenska od 30 do 70 cm snehu, pričom najviac nasnežilo na juhozápade Slovenska.

„Len počas štyroch dní od 9. do 12. januára 1987 snežilo na juhozápadnom Slovensku dokopy 68 hodín. V dôsledku silného vetra sa vytvárali niekoľkometrové záveje, ktoré odrezali mnohé obce od sveta a v Bratislave spôsobili dopravný kolaps,“ spomínal pre TASR klimatológ Pavel Matejovič.

Ľudia boli bez chleba

V Bratislave namerali 65 cm a v Dunajskej Strede až 77 cm snehu. Silný vietor vytváral až 2 metre vysoké záveje, ktoré paralyzovali všetku dopravu. Električky zafúkalo, nepremávali. Mesto Trnava zostalo odrezané od sveta, viazlo zásobovanie a ľudia boli bez chleba a základných potravín. Na západnom a strednom Slovensku boli vyhlásené mimoriadne školské prázdniny.

