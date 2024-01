Nikdy na to nezabudne. Marcel Nemec si splnil svoje posledné želanie a hovorí, že sa nevzdáva

Len pred pár dňami Marcel Nemec priznal, že mu pre boj s rakovinou ostávajú posledné tri mesiace života. „Nedá sa s tým už nič urobiť. Akurát sa modliť a veriť v zázrak,“ povedal otvorene pre Nový Čas herec, ktorý teraz na sociálnych sieťach prezradil, že si splnil svoje posledné veľké želanie.

„Neexistujú slová, ktorými by som opísal, čo som cítil a stále cítim. Nikdy (im) na to nezabudnem! Nikdy! Ďakujem vám, vy prenádherné bytosti, za tú najvzácnejšiu a najliečivejšiu moju terapiu. Nielen, že som ozdravel a omladol, no od radosti som aj ožltol! Konečne sa zo mňa stal naozajský slniečkár,“ zasmial sa Marcel Nemec, ktorému priatelia splnili sen.

Bude hrať, aj keby mal po štyroch chodiť

Fanúšikom priznal, že pred pár dňami telefonoval s herečkou Kristínou Tormovou a so slzami v očiach sa jej zdôveril, že mu v nemocnici chýba jeho milované divadlo. Vďaka nej sa začali diať veci a spolu s ďalšími kolegami usporiadali v nemocnici komorné predstavenie, v ktorom si zahral práve Marcel Nemec.

„Hrali sme predstavenie NAVŽDY ALEBO NIKDY! Je to tak symbolické, až mám z toho zimomriavky. Je to úplne prvé predstavenie, ktoré som hral v Divadle LA KOMIKA a na dlhšiu dobu asi aj posledné,“ uviedol herec a zároveň dodal, že ďalšie predstavenie bude hrať v divadle 19. januára aj 27. januára. „Budem hrať, aj keby som mal po štyroch chodiť. Ešte je zopár lístkov, tak neváhajte a príďte prosím, moji milí. Nech je to čo najveľkolepejšia oslava,“ napísal.

Užíva si každú milisekundu

Aj keď sú podľa neho karty rozdané, on si chce život užívať až do konca. „Dostávam správy, aby som to nevzdával, no neviem odkiaľ to tí ľudia majú, že by som ja niečo vzdával? Ja milujem život a užívam si každú milisekundu úplne naplno. Keď mám potrebu sa vyplakať, tak plačem, lebo slzy sú očisťujúce, keď mám na chvíľu "depku" tak si ju užívam naplno. Veď ako inak by som si uvedomoval to krásno a lásku okolo seba, keby nebolo aj protipólu,“ vysvetlil statočný a vždy usmievavý Marcel Nemec, ktorý nečaká na lásku, či a kedy príde, ale rozdáva ju a ona sa mu jednoducho vráti.

„Tak jednoducho je to zariadené na tomto farebnom krásnom svete. Presne to čo dávaš, tak dostávaš späť,“ odkázal herec, ktorý má v živote množstvo šťastia, lásky a dobra. „Som taký šťastný!“ uzavrel.