FOTO: Slováci sa zabávajú na Andrejovi Dankovi. Vtipné obrázky po nehode so stĺpom sú hitom internetu

„Trafil som stĺp, no a čo,“ povedal pre Startitup predseda SNS a podpredseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko, ktorý v noci zo štvrtka na piatok narazil do semaforu. Nehodu bezprostredne nenahlásil policajtov, odišiel domov a usvedčila ho až olejová škvrna, ktorá viedla až do jeho garáže. Na mieste nehody taktiež odpadlo z auta evidenčné číslo, podľa ktorého si ho polícia dohľadala.

Poistná udalosť so stĺpom

Za útek z miesta nehody podľa zákona hrozí pokuta vo výške 200 až 1 000 eur ako aj zákaz vedenia motorového vozidla do päť rokov. Polícia pre TASR priznala, že na mieste nehody nebol vodič ani auto, a tak nemohli vykonať ani dychovú skúšku na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu vodiča.

Andrej Danko neskôr na sociálnych sieťach priznal, že večer dostal šmyk a narazil do stĺpa. „So stĺpom asi ťažko spíšem poistnú udalosť… Som tiež iba človek a tak, ako každý smrteľník, aj ja môžem mať dopravnú nehodu,“ vysvetľoval. V prípade potreby škodu zaplatí. „Narazil som do stĺpa, ohlásil som to poisťovni, oznámil som to magistrátu. Ak treba ešte niečo urobiť, všetko si splním,“ uviedol Danko s tým, že spolupracuje s políciou. „Verím, že poisťovňa sa s tým vysporiada a keby nie, som si vedomý svojej zodpovednosti,“ dodal.

Internet tvorí vtipy

Opozičné strany už Andreja Danka vyzvali, aby odstúpil z funkcie podpredsedu parlamentu. „Andrej Danko by sa mal zachovať ako chlap a odstúpiť zo svojej funkcie podpredsedu NR SR. To, že jeden z najvyšších ústavných činiteľov po spáchaní dopravnej nehody ujde z miesta činu, len vyvoláva otázky, prečo sa tak stalo,“ povedal predseda KDH Milan Majerský.

Premiér Robert Fico zase označil nehodu za normálny ľudský príbeh. „Opäť sme v situácii, keď sa budú škandalizovať veci, ktoré sa nemajú. Podpredseda NR SR a predseda SNS jasne vysvetlil, že nedošlo k žiadnemu zraneniu,“ uviedol premiér.

Na nehodu okamžite zareagoval aj internet a my vám prinášame tie najvtipnejšie obrázky, ktoré vytvorili satirické stránky.

