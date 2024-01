Bol krásny človek, mimoriadne nadaný. Prezidentka sa stretla s rodičmi Romana, ktorého šikanovali

„Roman bol krásny človek. Bol mimoriadne nadaný. Reprezentoval školu v rôznych súťažiach. Bol citlivý a vnímavý chlapec. Žil však s obrovskou bolesťou, ktorú mu spôsoboval výsmech, ponižovanie a vylučovanie,“ povedali rodičia 15-ročného Romana, ktorý svoj život ukončil po tom, čo dlhodobo zažíval šikanu. V Košiciach sa s jeho rodičmi stretla prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá priznala, že obrovská bolesť Michalikovcov sa jej ako mamy hlboko dotkla.

Kričali, aby skočil

V novembri všetkých zasiahla správa o tom, že len 15-ročný Roman si siahol na život priamo v škole. Ako informovala televízia JOJ, v deň tragédie sa mali spolužiaci Romanovi vysmievať za to, že cez víkend chcel ísť s nimi k jednému z kamarátov, no nakoniec mu to nedovolili. Po tretej hodine spolužiakom povedal, že ich má rád a vyšiel na strechu budovy školy. Žiaci naňho z okien kričali, hrubo mu nadávali a vyzývali ho, aby skočil. Všetko si pri tom nahrávali na telefóny a videá neskôr šokovali celé Slovensko. Roman zo strechy zakričal, že ich mal rád a ukončil svoj život.

Romanov otec sa po tragédii začal intenzívne snažiť o to, aby žiadne dieťa už nemuselo zažívať to, čo jeho syn. Ministrov už mesiace žiada o zastavenie šikanovania detí na školách a rovnako o to teraz požiadal aj prezidentku.

Nemôžeme dopustiť, aby sa to opakovalo

„Rodičia sa dnes snažia robiť všetko, čo je v ich silách, aby sa podobné tragédie neopakovali a aby sa krutosť, ktorú zažíval ich syn, nestávala iným deťom. Ich obrovská bolesť sa ma ako mamy hlboko dotkla. Dotkla sa aj množstva ľudí z rôznych kútov Slovenska, ktorí im píšu. Často preto, že niečo podobné sami zažili, alebo to zažívajú ich deti. Opakovane mi o tomto vážnom probléme hovorili mladí ľudia, s ktorými som hovorila na našich diskusiách o duševnom zdraví, oblasti, ktorú považujem za veľmi dôležitú a jednu z mojich priorít,“ uviedla prezidentka Čaputová, ktorá uviedla, že tragédia, ktorá sa stala rodine Michalikovcov, môže driemať kdekoľvek.

„Nemôžeme dopustiť, aby sa opakovala. Prosím riaditeľov, riaditeľky, učiteľov škôl a ďalších, ktorí sú dennodenne v kontakte s deťmi, aby neprehliadali šikanu. Aby urobili čo je v ich silách a možnostiach a vychovávali deti k vzájomnému rešpektu a priateľstvu. Aby dbali nielen o akademický prospech, ale aj o to, čo deti trápi na duši. Snažili sa vytvárať kolektívy, ktoré sa voči šikane vymedzia a zastanú sa toho, komu je ubližované,“ vysvetlila prezidentka, ktorá bude o tom, ako môže štát posilniť schopnosti škôl vytláčať priestor pre násilie a šikanu, hovoriť aj s ministrom školstva Tomášom Druckerom. „Skúsme však aj my všetci meniť našu spoločnosť na takú, ktorá bude odmeňovať slušnosť a vzájomnú úctu, nie agresivitu a vylučovanie,“ uzavrela.