Ak by sme spolu nesúťažili, bolo by to inak. Petra Vlhová prezradila, čo si myslí o Mikaele Shiffrinovej

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová spoločne s Američankou Mikaelou Shiffrinovou pravidelne potvrdzujú, že v slalome Svetového pohára alpských lyžiarok pretekajú vlastnú ligu. Aj keď sa zdá, že pre obrovskú rivalitu by z nich skutočné kamarátky nikdy byť nemohli, Petra to vidí inak. Ako priznala v rozhovore pre Sportnet, v niečom je so svojou súperkou úplne rovnaká.

Skutočnú priateľku nenašla

„Bavím sa so všetkými dievčatami, ale mimo pretekov nie som so žiadnou z nich v kontakte. Skutočnú priateľku medzi lyžiarkami nemám,“ hovorí Petra. To, že si v lyžovaní niekto niekoho takého nájde, nie je žiadnou výnimkou - u nej to ale neplatí. „Sú však dievčatá, s ktorými si rozumiem a porozprávame sa o klasických veciach," pokračuje slovenská jednotka.

Fanúšikov však čoraz viac zaujíma, aký vzťah panuje medzi najväčšími lyžiarskymi hviezdami. V cieli to totiž neraz môže vyzerať, že rivalita ide bokom a prevládajú priateľské gestá. „Rešpektujeme sa, rivalita je obrovská," vysvetľuje naša lyžiarka, že medzi nimi rozhodne nie je také priateľské puto, že by chodili na kávu.

Ak by nesúťažili, bolo by to inak

Pokiaľ by sa však spoločne neocitli v kolotoči svetového pohára, pravdepodobne by bolo všetko inak. „Vidím, že sme rovnaké. Robíme rovnaký šport. Nechcem povedať, že sme na rovnakej úrovni, pretože ona je šampiónka a dosiahla neskutočné veci," zložila poklonu svojej rivalke, s ktorou sa pravidelne strieda na popredných priečkach.

„Sme tam však spolu a veľakrát vidím, že robíme rovnaké veci. Vidím, že máme na lyžiach rovnaké pohyby podľa toho, ako sa rozhodne ísť. Myslím, že by sme si veľmi rozumeli, ak by sme nesúťažili spolu," uzatvára Petra Vlhová, no zároveň dodáva, že je to len jej názor a skutočne nevie, čo si o tom myslí Mikaela Shiffrinová.