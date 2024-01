Prehovoril kamarát a bývalý kolega Schumachera: Michael vraj večer sedáva s rodinou pri stole

Bývalý pilot F1 Michael Schumacher oslávil 4. januára 55. narodeniny a týždeň predtým si jeho rodina a fanúšikovia pripomínali oveľa smutnejšie výročie. Ubehlo totiž už 10 rokov od jeho tragickej nehody na lyžiach, pri ktorej došlo ku krvácaniu do mozgu. Poslednú dekádu ho vída len kruh najbližšej rodiny, lekári a opatrovatelia, pričom o jeho stave vedia fanúšikovia len veľmi málo. Teraz však prehovoril Schumacherov priateľ a bývalý jazdec Johnny Herbert. S odvolaním sa na informácie, ktoré má od ľudí z okolia Formuly 1, povedal, že Michaelovo zotavenie ide údajne pozitívnym smerom.

Ľudia by radi počuli dobré správy

Herbert tvrdí, že Michael Schumacher je schopný počas večere sedieť pri jedálenskom stole so svojou rodinou, no jedným dychom dodáva, že sám Michaela 10 rokov nevidel, preto nevie zaručiť, že je to úplná pravda. „Počul som to iba z druhej ruky od ľudí z F1,“ vysvetlil Herbert pre portál Betting Sites.

„Od rodiny som toho veľa nepočul a je to aj pochopiteľné. To však bolo vždy súčasťou Michaelovho a ich rodinného spôsobu, ako udržiavať všetko prísne tajné,“ uviedol Herbert, ktorý verí, že keby sa Michaelovi polepšilo, jeho rodina by to netajila. „Ľudia by to radi vedeli, všetci by sme radi počuli, že jeho zdravie sa zlepšuje. Myslím, že súčasná veda príde s niečím, čo nám snáď vráti Michaela, ktorého sme všetci poznali,“ odkázal.

Je tu, ale iný

Schumacherova manželka Corinna od momentu úrazu dbá na ochranu súkromia. V tajnosti udržala napríklad aj jeho presun z nemocnice do domácej opatery či sťahovanie rodiny zo Švajčiarska na Malorku. Bežní fanúšikovia vedia po 10 rokoch iba toľko, že Schumacher nie je už taký, ako býval. Podľa dohadov sa nehýbe, je pripútaný na invalidný vozík a komunikovať dokáže iba očami. Najlepší obraz o Michaelovom stave upresnila rodina v dokumentárnom filme na Netflixe.

