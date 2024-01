Najedia sa deti aj dôchodcovia. V Tiborovej reštaurácii prišli na geniálny spôsob, ako pomáhať chudobným

Podať pomocnú ruku je to najmenej, čo môže človek urobiť. Svoje o tom vie aj majiteľ bistra na Považí, ktoré už niekoľko mesiacov učí ľudí, ako si pomáhať. Okrem teplého jedla, ktoré môžu ľudia v núdzi získať úplne zadarmo, sa však rozhodol spraviť ďalšie šľachetné gesto. Počas mrazivých nocí ponúka tým menej šťastným teplo, mäkký matrac aj sprchu.

Jedlo zadarmo

Ako informuje portál tvnoviny.sk, v bistre Kámo v Ilave to funguje jednoducho. Dobrosrdeční ľudia zaplatia za obed, bloček s nápisom Dar pripnú na nástenku a z nej si ho potom môžu zobrať tí, ktorí to potrebujú. Na jedlo, ktoré majú vďaka dobrosrdečnosti iných zadarmo, chodia ľudia bez domova, tí, ktorí žijú zo životného minima, ale aj dôchodcovia, ktorým už nevychádzajú peniaze.

„Je to úžasne, že aj veľa mladých ľudí daruje jedlo pre druhých. A je tiež úžasne že pre toto jedlo prídu nielen ľudia bez domova, ale aj deti, ktoré by si to inak nemohli dovoliť,“ tešil sa pred časom Tibor s tým, že úsmev v ich tvárach je na nezaplatenie.

Chce, aby ďalšia noc nebola ich posledná

S klesajúcimi teplotami si však majiteľ uvedomil, že teplé jedlo nie je to jediné, čím dokáže ľuďom v núdzi pomáhať. „Premýšľal som nad tým, že budova, v ktorej nikto nie je, je zbytočná. Načo niekomu je taká budova. V noci je naše bistro prázdne,“ prezrádza s odstupom času pre TV Noviny Tibor, ktorého ťažil pohľad na ľudí, ktorých pred vetrom v mínusových teplotách na ulici chránili len studené steny okolitých budov.

Pozháňali si preto z druhej ruky matrace a pozývajú k sebe tých, ktorí sa pred studenými nocami nemajú kam ukryť. „V týchto mrazoch vieme aspoň trochu pomôcť,“ hovorí s tým, že ide len o rýchle a súrne riešenie, nie o žiaden luxus. „Chceme ich ubytovať čo najskôr, aby tá ďalšia noc nebola ich posledná,“ dodáva.

Ilava je malé mesto, tvrdí. Bude teda rád, ak týmto nápadom pomôžu aspoň piatim ľuďom, ktorí by si teplé útočisko inak nemohli dovoliť. Aktuálne majú lôžko pre troch, ďalšie matrace im majú ešte doniesť. „Tri nám už doniesli úžasní ľudia, až z Bojníc, to je 50 kilometrov,“ uzatvára Tibor, ktorí svojím nápadom už dlhé mesiace ukazuje, že dobro v ľuďoch ešte nevymrelo.