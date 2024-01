Je to moja druhá domovina, vraví Rudolf Schuster. Pri oslave jubilea sa dočkal obrovskej pocty

Stovky hostí sa zúčastnili štvrtkového ceremoniálu oceňovania exprezidenta Rudolfa Schustera, ktorý získal najvyššie štátne vyznamenanie Brazílie - Rád Rio Branco, stupeň Veľkého kríža. Slávnosť sa konala v Národnom divadle Košice v rámci osláv jeho 90. narodenín.

Druhá domovina

„V takom veku, už 20 rokov na penzii, a niekto si spomenie - veľký prezident Brazílie, že vám chce dať ocenenie, tak to dobre padne. Od detstva som bol spojený s Brazíliou. Otec to začal,“ povedal s tým, že do Brazílie priviedol ďalšie generácie. „Brazília sa pre našu rodinu stala druhou domovinou,“ povedal Schuster.

Rudolf Schuster. Foto: TASR

Ako uviedol honorárny konzul Brazílie v Košiciach Daniel Sajták, oceňovanie bolo súčasťou prezentácie diela a tvorby uplynulých štyroch rokov Schustera. Udelenie vyznamenania bolo spojené najmä s vydaním jednej z kníh o Schusterovej expedícii v Brazílii.

Vyznamenanie od prezidenta

„Toto vyznamenanie, ktoré dnes dostal, sa štandardne udeľuje iba diplomatom a ľuďom, ktorí sa zaslúžia o propagáciu Brazílie. Udeľuje ju samotný prezident Brazílskej federatívnej republiky, v súčasnosti Luiz Inácio Lula da Silva,“ dodal že najvyššie štátne vyznamenanie za rok 2023 získalo len osem osobností z celého sveta, vrátane Schustera.

Medzi hosťami boli okrem iných aj bývalí prezidenti Ivan Gašparovič a Andrej Kiska, ako aj súčasná hlava štátu Zuzana Čaputová. „Teším sa na pána prezidenta Schustera, pretože sa s ním vždy veľmi rada stretnem. Vážim si ho. Je to človek, ktorý je veľmi inšpirujúci svojou vitalitou, energiou, množstvom aktivít, ktoré stále má,“ uviedla. Zároveň mu zablahoželala k životnému jubileu aj k samotnému oceneniu.