Okukoval spolužiačky, Eňa Vacvalová bola jednou z nich. Oliver Andrásy jej zmenil život jedným telefonátom

Milan Lasica o nich hovoril, že mali najťažšiu prácu, pretože mapovali inteligenčný kvocient obyvateľstva. „To je práca na celý život,“ smial sa. Elena Vacvalová, ktorá 15. januára oslavuje 66. narodeniny, a Oliver Andrásy vytvorili humoristickú dvojicu, ktorú slovenskí diváci poznajú najmä vďaka legendárnym projektom Aj múdry schybí, Čo dokáže ulica a Dereš. Duo, ktoré je na scéne už viac ako 36 rokov, si za tie roky vytvorilo priateľské puto, ktoré ale nikdy neprerástlo do milostného vzťahu. Pravdou je, že keď sa stretli prvýkrát, neboli si vôbec sympatickí.

Hádka na študijnom oddelení

Elena „Eňa“ Vacvalová vyrastala v Tisovci v učiteľskej rodine, no ona sa chcela venovať herectvu. Na Vysokú školu múzických umení ju nezobrali, vraj nemala dostatok talentu, preto sa rozhodla pre novinárčinu. Po štyroch rokoch štúdia ale zavesila redakčné pero na klinec, a to všetko kvôli spolužiakovi, ktorého stretla ešte v deň zápisu.

„Na študijnom oddelení som si vybavovala papiere súvisiace so zápisom do prvého ročníka žurnalistiky na FFUK v Bratislave, a zrejme mi to, dievčaťu z vidieka s vrkočmi až po pás, trvalo trochu dlhšie ako ostatným, no a jeden mladý muž z dlhého radu za mnou nahlas a dosť nevyberaným spôsobom vyjadril názor, že takto to vyzerá, keď sa do mesta pchá dedina!“ spomínala pre Pravdu na prvé stretnutie s Oliverom Andrásym. Eňa sa ale nenechala a spolužiakovi hneď povedala, ako sa vecí majú.

„Ja som mu odpovedala, že keby sa do mesta dedina nesťahovala, všetci v meste by zdegenerovali,“ smiala sa v rozhovore pre Šarm. Aj keď si humoristka nespomenula na to, čo mal Oliver v ten deň oblečené na sebe, nikdy nezabudla, čo mal v sebe. Temperament, ktorý ju vlastne upútal.

Páčili sa mu dve dievčatá

„Dodnes neviem, čo zabralo viac, či tento môj protest, alebo tie vrkoče, ale už v ten večer sme vojnovú sekeru zakopali na Vysokej 44,“ spomínala na zmierenie medzi spolužiakmi, ktorých na prvý pohľad nič nespájalo. Oliver Andrásy sa zaujímal o politiku, politické karikatúry a komentáre, Eňa zas bola zasnívaná pri filmoch a knihách. Napriek tomu sa mu v jednom momente začala páčiť.

