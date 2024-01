V realite bol dobrákom od kosti. Filmový Severus Snape celý život strávil so svojou prvou a poslednou láskou

V mnohých filmoch stvárnil tých najväčších zlosynov. Alan Rickman, od ktorého smrti 14. januára uplynulo osem rokov, pritom bol podľa jeho najbližších úplným opakom – dobrým človekom s čistým srdcom, ktorý nikdy nemyslel len na seba. Najlepšie to vedela jeho manželka Rima Horton, ktorá bola jeho prvou a aj poslednou partnerkou. Prežila s ním aj tie najťažšie chvíle v živote, keď dvakrát bojoval so zákernou rakovinou.

Chudobný s rečovou chybou

Narodil sa ako Alan Sidney Patrick Rickman waleskej metodistke a írskemu katolíkovi. Jeho rodičia sa o viere hádali neustále, no o svoje štyri ratolesti sa vždy starali s láskou. Keď mal Alan osem rokov, pre rakovinu pľúc prišiel o otca a jeho mama zostala na všetko úplne sama. Aj preto opísal svoje detstvo ako veľmi chudobné, ale nakoniec šťastné. Hoci rodina nemala peniaze nazvyš, Alan sa vďaka štipendiu dostal na dobrú školu a prvýkrát sa začal zaujímať o herectvo aj napriek tomu, že mal rečovú chybu.

Aj keď mu čeľusť bránila správne vyslovovať slová, trénoval a objavil sa v niekoľkých divadelných hrách. Ako 18-ročný si ale myslel, že štúdium herectva nie je rozumnou voľbou, preto odišiel študovať grafický dizajn. Medzi tínedžermi vždy vynikal a svojmu mladšiemu ja v jednom z listov napísal: „Nedám si žiadnu radu. Urob si svoj jedinečný bordel a potom si nájdi vlastnú cestu, ako sa dostať z neho von.“ Do tohto jedinečného mladíka sa na škole zamilovala jeho spolužiačka Rima Horton.

Život bez detí

Bola jeho úplne prvou partnerkou a vtedy ani len netušil, že bude aj poslednou. To, že im to vyšlo, neskôr pripisoval jednej dôležitej veci. „Myslím si, že každý vzťah by mal mať svoje vlastné pravidlá. Rima je tolerantná, neuveriteľne tolerantná. Myslím si, že je kandidátkou na sväticu,“ hovoril v rozhovore. Vo vzťahu nebola tolerantná len Rima, ale aj samotný Alan . Práve on sa pri nej vzdal svojho sna o deťoch.

