Zrazu akoby ho niečo postrčilo. 15-ročný Miloš ušiel z Československa v podpalubí lietadla a prežil nemožné

21. decembra 1962 pristálo v kanadskom meste Gander kubánske lietadlo, ktoré štartovalo v Prahe a potrebovalo doplniť palivo. Vystúpil z neho len 15-ročný Miloš Navrátil, ktorý do lietadla prenikol bez letenky, bez povolenia a bez toho, aby o tom vedeli jeho rodičia. Nevedel takmer ani slovo po anglicky a z Československa unikol ukrytý medzi kuframi v podpalubí, kde bola tma a zima. So sebou nemal nič, iba obyčajnú mapu.

Miloš Navrátil. Foto: Archív pamätníka (Pamäť národa)

Z rodiny vymizla radosť

Miloš Navrátil sa narodil do rodiny chemika, ktorý pracoval v rodinnej garbiarni a mal krásny dom za riekou. Po februári 1948 ale rodina o podnik prišla, všetko bolo znárodnené, zobrali im aj dom a stromy popri rieke spílili. „Na zamestnancov garbiarne bol robený nátlak, aby svedčili, že ich otec vykorisťoval, ale nikto proti nemu nič nemal, a tak sa nakoniec otcovi nič nestalo,“ spomínal pre Pamäť národa Miloš Navrátil na časy, keď jeho otca komunisti prinútili zmeniť zamestnanie. Nikdy nezabudol, ako ho s mamou do noci čakali, aby mohli byť konečne všetci spolu.

Miloš svojich rodičov miloval a oni milovali jeho, no s ich rodinou sa začalo niečo diať. „Vždy si na nás urobili čas, ale videl som, akí sú unavení. A postupne akoby rodina v tom režime strácala nádej a strácala radosť. Nemohli sme mať žiadne plány do budúcnosti. Rodičia niekedy počúvali BBC alebo Slobodnú Európu, potom hovorili o tom, či je nádej, že ten režim skončí, alebo či by bolo lepšie skúsiť odísť za hranice. Tá úzkosť a tá beznádej sa prenášala na deti,“ priznal Miloš. Z rozprávania vedel, že jeden z maminých bratrancov sa volá Harry a žije v Kanade.

Miloš Navrátil s mamičkou. Foto: Archív pamätníka (Pamäť národa)

Strýko z Kanady

Milošova mamička si s bratrancom Harrym pred vojnou posielala listy, no po prevrate si povedala, že z politických dôvodov nebude radšej bratranca na západ už kontaktovať. Aj keď sa Harryho adresa dávno stratila, mýtus o strýkovi v Kanade v rodine pretrval a Miloš nedokázal myslieť na nič iné.

Kanada v jeho úvahách začala zohrávať čoraz väčšiu rolu, páčila sa mu predstava, že by našiel strýka Harryho a začal sa pohrávať s myšlienok, že utečie z Československa. Mal 15 rokov a myslel si, že už je dosť starý a dosť samostatný. Stačilo už iba vymyslieť, ako utečie z krajiny.

