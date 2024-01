Dávali jej pár minút života. Katka dnes okolo seba rozdáva kopu pozitívnej energie a pomáha iným

Keď sa narodila, lekári jej dávali sotva pár minút života. Katka sa však zlým prognózam rozhodla vzdorovať a aj keď si prešla náročnými obdobiami, onedlho oslávi už 25. narodeniny. Nechodí ani nerozpráva, napriek tomu okolo seba rozdáva kopu pozitívnej energie a po boku svojej milovanej mamy zdoláva tie najnáročnejšie výzvy.

Parťáčka, s ktorou si rozumie aj bez slov

Ako uvádza portál Prešovak, Katka sa narodila s detskou mozgovou obrnou, čo do rodiny prinieslo množstvo problémov. Podľa slov mamy Ľubky museli navštevovať nemocnice a liečenia od Košíc až po Bratislavu, no spoločnými silami to zvládli.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=7047959155250980&set=a.1086555361391419

„Keď začala Katka chodiť do špeciálnej školy vo Vranove nad Topľou, kam chodila 11 rokov, tak to začalo byť lepšie. Aj cvičenia boli do šiestich rokov náročné, bolestivé a Katka pri nich plakala, no postupne si na to zvykla a začala chápať, že je to pre ňu dôležité,“ vysvetľuje Ľubka. Vo svojej dcére našla parťáčku, s ktorou si rozumie aj bez slov.

Spoločná záľuba

„Je usmievavá, život s ňou je naozaj úžasný. Môžeme spolu chodiť medzi ľudí, na túry, na preteky či do vody. Je to moja parťáčka, moja najlepšia kamarátka,“ pokračuje Ľubka. Práve Katkina spoločenskosť priviedla dvojicu k netradičnému koníčku - behu.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/lubka.zelenakova.5/posts/pfbid0zi94WMuwjdrWqe79DjtWAPm1xtdugDhfhYHNsPSmRRmPnkuANmRc8chFVDexb1qZl

„Zaujalo nás podujatie Spoznaj Trebišov behom, tu sme sa prvýkrát opýtali, či sa môžeme zúčastniť aj my,“ spomína si Ľubka na prvý beh, ktorý absolvovali pred desiatimi rokmi. Odbehli ho s normálnym, obyčajným vozíkom. „Zabehla som tri kilometre a v cieli som chcela umrieť. To boli začiatky môjho behu, vážila som viac ako 100 kíl,“ smeje sa obetavá mamička, ktorej dnes s prípravou pomáha tréner.

