Samo Tomeček: Manželku som si vybral správne, aj keď nám to nevyšlo. Aj po rozvode sme zadobre

„Teším sa, že konečne si môžem zaspievať a precítiť slová od skvelého Dana Heviera a hymny prvej SuperStar od Paľa Haberu, že viem na vlastných nohách stáť, a nič nemám dávno sľúbené,“ hovorí Samo Tomeček, ktorý má za sebou náročný rok. Po rozvode s manželkou Sophie hovorí, čo mu rozchod dal a vzal a pre mnohých môže byť inšpiráciou, že aj rozvod nakoniec môže priniesť v živote aj niečo dobré.

Zmenili sa im priority

So Sophie sa spoznali náhodne cez spoločného kamaráta a po siedmich mesiacoch ju požiadal o ruku. „Vážení a milí, oznamujeme celému svetu, že sa milujeme už dlhší čas. A rozhodol som sa nedávno Sophie požiadať o ruku, lebo je to žena, s ktorou to stojí za to a chcem s ňou stráviť zvyšok môjho života. A predstavte si.. povedala áno. Už to potom iba zopakovať ešte raz v kostole a bude to,“ tešil sa v roku 2019 spevák, ktorý mal svadbu počas pandémie cez posledný víkend, kedy bolo možné mať svadbu s vyšším počtom ľudí.

Po troch rokoch manželstva sa ale s manželkou rozhodli pre rozvod. „Už dlhší čas žijeme oddelene. Zmenili sa nám priority v živote, a preto sme sa po vzájomnej dohode rozhodli ísť každý vlastnou cestou. Príčinou nášho rozchodu nebola tretia osoba,“ ozrejmoval na sociálnych sieťach.

Manželku si vybral správne

„S manželkou sme zadobre, nerobíme si žiadne prieky, čo je super. Sme rozumní ľudia, sme v kontakte a máme to dobre nastavené,“ priznal pre týždenník Život spevák, ktorý povedal, že si vybral správnu manželku, aj keď im to nevyšlo. „Tak ako sme niečo začali, vieme to aj normálne a ľudsky skončiť,“ vysvetlil.

Po náročnom roku teraz otvorene povedal, že rozvod ho posilnil. „Odnášam si z toho veľkú skúsenosť, vyzretosť, silu a chuť vstúpiť do niečoho nového. Veľmi sa tomu teším. Zažíval som naozaj veľmi veľa ťažkých chvíľ. Teraz viem, čo chcem a čo nechcem. Zároveň som presvedčený o tom, že mi to pomôže do budúcnosti, aj čo sa týka vzťahov,“ odkázal Samo Tomeček s tým, že v živote nič neľutuje a verí, že všetky skúšky majú svoj zmysel.