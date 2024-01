Pil, hoci mu lekári nedovolili ani kvapku. Michal Tučný spieval Báječnú ženskú pre ženu, ktorá mu odpustila

Legenda českej country hudby by vo štvrtok 11. januára oslávila 77. narodeniny. Michal Tučný sa však na hudobnú scénu už takmer 29 rokov pozerá z muzikantského neba. Zomrel veľmi mladý, mal iba 48 rokov, na zákernú rakovinu. Jeho pesničky sú stále populárne a obzvlášť jedna z nich sa hráva najmä na svadbách ešte aj dnes. Pieseň Báječná ženská patrí k najpopulárnejším piesňam a nie každý vie, o kom v nej Michal Tučný spieva.

Skromný predavač

Košeľa, džínsy, na hlave klobúk a okuliare. Takto si country idol pamätá väčšina fanúšikov. Michal Tučný sa stal legendou aj napriek tomu, že sa pôvodne vyučil za predavača. Začínal ako 14-ročný v dixielandovej kapele, potom v roku 1963 hral na bicích v beatovej skupine The Makers. A k tomu výborne spieval. Kapely s ním mali problém, pretože odmietal spievať po česky a až keď poslúchol, zožal najväčšiu slávu. Podľa manželky Marty, s ktorou Michal Tučný prežil viac ako 20 rokov, bol stále skromný.

Namiesto honoráru za poslednú platňu dostal ojazdený Nissan Patrol a tešil sa z neho ako malé dieťa. „Raz sme s tým autom išli z Prahy do Hoštíc a predbiehalo nás nejaké auto plné mladých ľudí. Išli v pruhu vedľa nás a potom si všimli Michala a zdravili ho. Bol neskutočne šťastný, že ho tí mladí ľudia spoznali. To už bol chorý, bolo to asi štyri mesiace predtým, ako zomrel. A toto ho urobilo neskutočne šťastným,“ spomínala pre iDNES.cz manželka a bábkoherečka Marta, ktorá však priznala, že v súkromí to so spevákom nemala vždy jednoduché.

Nemal vôbec piť

Pomerne často utápal svoje problémy na dne pohárika, a to aj vtedy, keď mu lekári zakázali vypiť čo i len kvapku alkoholu. Popíjal najmä vtedy, keď jeho manželka chodila na zájazdy s divadlom. Nedokázal sa vrátiť do prázdneho domu, kde ho nik nečakal.

