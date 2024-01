Ešte sa ani nenarodili a už rozhodol, že budú najlepšie. Otec sestier Williamsových vychoval šampiónky

Niet športového fanúšika, ktorý by nepočul o sestrách Williamsových. Obe sa stali tenisovými jednotkami, vyhrávali grandslam za grandslamom a niekoľkokrát sa na kurte postavili aj proti sebe. No len málokto vie, že za ich úspechom a slávou stál ich otec Richard, ktorý svojim dcéram naplánoval život ešte predtým, než sa narodili.

Za tréningy platil fľašami alkoholu

Richard Williams sa narodil v americkej Louisiane v dobe rasovej segregácie. „Často som musel utekať pred bielymi, ktorí sa ma snažili zbiť. Prenasledovali ma s palicou, pálkou, zbraňami a reťazami,“ spomínal vo svojej autobiografii Čierna a biela. Trikrát mu zlomili nos, vyrazili mu zuby a roky kríval, pretože mu členovia Ku-klux-klanu bodli do nohy sekáčom na ľad. V tom čase bol len osemročným chlapcom.

Z Louisiany sa Richard presťahoval do Kalifornie, kde stretol svoju prvú ženu Betty Johnsonovú, s ktorou mal päť detí. Manželstvo však nevydržalo dlho. V roku 1973 sa rozviedli a o šesť rokov na to sa zoznámil s Oracene „Brandy“ Priceovou, ktorá mala tri dcéry so svojím vtedy už zosnulým manželom. Brandy pracovala ako zdravotná sestra, Richard po nociach ako strážnik. Vo voľnom čase sa učil hrať tenis od muža, ktorého prezývali „Stará whisky“. Za tréningy mu totiž platil fľašami alkoholu.

Vopred napísaný životný plán

Keď si Richard v roku 1978 zapol v televízii Roland Garros, zo všetkého najviac sa mu páčil finálový zápas žien. Rumunská víťazka Virginia Ruziciová si okrem trofeje odniesla aj tisíce dolárov. Vtedy svojej manželke Brandy povedal, že aj ich dieťa bude šampiónom.

A nielen jedno, rovno dve. Bol natoľko odhodlaný, že manželke skryl antikoncepciu, ktorú vtedy užívala. Výsledky sa dostavili. V júni 1980 sa narodila malá Venus a o rok na to Serena. Richard Williams mal vtedy už pre obe dávno napísaný 78-stranový kariérny plán, podľa ktorého sa mali stať tými najlepšími tenistkami sveta. „Tento svet nikdy nerešpektoval Richarda Williamsa, ale vás budú rešpektovať,“ sľuboval svojim dcéram.

Museli byť pokorné ako Popoluška

