Malá, tučná, škaredá, prečítala si a zvalcovalo ju to. Katka Koščová našla šťastie tam, kde ho nehľadala

„Prepáč.“ To boli prvé slová, ktoré povedala Katka Koščová po tom, čo sa stala prvou víťazkou Slovensko hľadá SuperStar. Myslela si, že si víťazstvo nezaslúži, vôbec sa netešila a Martine Schindlerovej sa ospravedlňovala za to, že nevyhrala ona.

Katka, ktorá v súťaži dostala rôzne prezývky ako „Gaučaňa“ či „Mánička“, bola terčom bulvárnych novín, ktoré neustále písali o tom, že sa nevie obliekať, že má hrozný účes, tvár a že je na speváčku príliš tučná. A keď vyhrala, myslela si, že nezaslúžene. V tých najťažších chvíľach pri nej stál vtedajší partner Miro Jaroš a neskôr jej najlepší priateľ z detstva Michal, ktorého si vzala za muža.

Finále Slovensko hľadá SuperStar. Foto: TASR

Habera ju volal Mánička

Vždy bola extrovertkou, ukecaným dievčaťom, ktoré malo rado ľudí, no keď sa prihlásila do SuperStar, priatelia jej ani nechceli uveriť. „Mňa osobne to veľmi prekvapilo, že sa Katka prihlásila do SuperStar, pretože ona nie je komerčný človek,“ priznala v relácii Opri sa o mňa Katkina kamarátka Maruška Skonc.

Študentka filozofie a estetiky sa pritom do súťaže prihlásila preto, že to chcela vyskúšať. Už predtým spievala s rôznymi kapelami a ako 22-ročná nakoniec vyskúšala šťastie v SuperStar. Už v prvom kole jej porotcovia síce pochválili spev, no dodali, že „zle vyzerá a má dbať o svoj imidž“. „Mne pripadáš ako výborne spievajúca Mánička,“ hovoril vtedy Paľo Habera.

V SuperStar postupovala z kola na kolo a rovnakým tempom pokračovalo aj urážanie jej zovňajšku. Bulvárne média riešili, že sa nemaľuje, že nenosí dobré oblečenie a radili jej, aby schudla. „Ja som vlastne dovtedy netušila, že existuje nejaký bulvár,“ priznala po rokoch Katka, ktorá bola obyčajným dievčaťom z Prešova, ktoré vyrastalo medzi skautmi, kde nikdy nebolo dôležité, ako kto vyzerá. V televízii to ale bolo inak a urážky boli čoraz tvrdšie.

Hlúpe komentáre okrem samotnej Katky trápili aj celú jej rodinu a babka ju dokonca prosila, či by nemohla schudnúť, aby sa konečne o nej nepísalo. Nemyslela to zle, no Katku to aj tak veľmi trápilo.

Foto: TASR

Malá, tučná, škaredá

„Ona naozaj nebola pripravená na to, že ľudia vedia byť takto krutí. Ju to úplne zvalcovalo,“ priznala kamarátka Maruška. V tých najťažších chvíľach pri nej stál Katkin vtedajší priateľ Miro Jaroš, ktorý si po rokoch zaspomínal na jeden z najhorších momentov.

Článok pokračuje na ďalšej strane: