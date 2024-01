Je šťastný ako blcha. Roky po nešťastnom fiasku s Mariannou Ďurianovou našiel Libor Bouček pokojný prístav

Na Slovensku sa preslávil za veľmi nešťastných okolností, ktoré súviseli s láskou. Český moderátor Libor Bouček sa zamiloval do ohnivej Marianny Ďurianovej a zakrátko si ju aj zobral za ženu. Zväzok však vydržal len pol roka a skončil sa potom, ako mu blonďavá Slovenka nasadila parohy.

Libor v živote tápal a po čase si zobral Janu, no ani ich bezdetné manželstvo nevydržalo. Ale ako sa hovorí, do tretice všetko dobré - pri o 11 rokov mladšej misske Gabriele do seba všetko zapadlo, opäť sa rozozneli svadobné zvony a teraz, priamo na Silvestra, pribudol do ich rodiny druhý potomok. Libor je šťastný "ako blcha" a snaží sa byť tým najlepším otcom a manželom.

Dojatý

Ako sa Libor a Gabriela spoznali? Počas súťaže Miss na exotických Filipínach, kde bol pracovne. „Je pravda, že keď ma manželka stretla, nosila okuliare, ale dávala si ich dole. Keď už bolo puto medzi nami pevné, podaril osa mi dohodnúť operáciu očí. A paradoxne aj potom so mnou manželka zostala," vtipkoval moderátor pre iDnes.

Ich svadba, ktorá sa konala 17. júla 2019, bola jednou veľkou párty, na ktorej nechýbala napríklad ani česká herecká diva Jiřina Bohdalová. „Rodičia boli veľmi dojatí, ale najdojatejším človekom som podľa fotografií bol ja,“ zveril sa vtedy Libor českému denníku Blesk, keď po tretíkrát vyslovil pred oltárom svoje áno.

S mladšou modelkou Gabrielou je podľa vlastných slov veľmi šťastný a keď sa dozvedel, že k synovi Albertovi pribudne do rodinného kruhu ďalší potomok, jeho šťastie vyvrcholilo. „Pokračovateľ či pokračovateľka. Je naozaj požehnaním sa do tohto stavu dostať a sme šťastní, že ho prežívame znovu. Cesta k nemu nie je vždy ľahká, ale nesmie sa vzdať,“ napísal na sociálnej sieti moderátor v čase, keď bola jeho manželka v druhom stave.

Požehnaný

Z toho, že sa stane dvojnásobným otcom, sa Libor Bouček tak nesmierne tešil, že celú vec nazval nielen požehnaním, ale aj neopakovateľnou radosťou. Cesta k nemu však nebýva podľa neho ľahká, skôr naopak.

