Chľast je moja skaza, hovoril. Filmový Hagrid vypil fľašu whisky denne, nakoniec ho zachránila láska

Označovali ho za najväčšieho muža britského filmového plátna, no veľkosť jeho tela nič nehovorila o jeho zraniteľnej duši. „Veľký postavou, osobnosťou aj srdcom,“ hovorili jeho priatelia, ktorí zároveň priznávali, že filmový Hagrid, herec Robbie Coltrane, mal veľký problém s alkoholom. „Chľast je moja skaza,“ súhlasil s nimi herec, ktorý bojoval so svojimi démonmi aj počas natáčania filmov o Harrym Potterovi.

Coltrane v prvej polovici 90. rokov hviezdil v krimiseriáli Cracker, ktorý mal úspech aj u nás. Foto: YouTube/seriál Cracker

Veľký rebel

Robbie Coltrane sa narodil ako Anthony McMillan. Bol synom lekára a učiteľky, no odmalička nerád dodržiaval pravidlá. „V zásade som nikdy neprijal hierarchiu,“ priznal pre Guardian rodák zo Škótska, ktorý sa ako dieťa často v škole bil a trval na tom, že určité školské pravidlá nedávajú zmysel. Odjakživa bol všade najväčším a byť statným chlapcom hralo v jeho prospech, len tak podľa jeho slov mohol prežiť.

Doma bola autoritou mama a Robbie počúval len ju. Tvrdil, že jeho otec bol ako lekár taký zaneprázdnený, že so svojím synom prvýkrát rozprával, keď mal šesť rokov. Práve mama, ktorá hrala na klavír a rada čítala, priviedla syna k umeniu. Robbie sa rozhodol, že bude študovať maľbu a aj keď si uvedomil, že nikdy nebude dobrý, vydržal do konca štúdia. Jedného dňa sa ale pozrel na svoju diplomovú prácu a priznal si, že nápady, ktoré mal v hlave, jednoducho nevedel dať na plátno. „Bol to strašný pocit. Nemal som žiadne nápady, ktoré by som namaľoval,“ spomínal pre BBC na časy, keď sa rozhodol, že skúsi šťastie v herectve.

Chľast je moja skaza

Presťahoval sa do Londýna, kde sa nasťahoval do squatu, opustenej budovy, kde nemal takmer nič. „Býval som tam so starým kamarátom z Edinburgu, s ďalšími dvomi ľuďmi, pár feťákmi a prostitútkou,“ hovoril otvorene o divokej mladosti pre Guardian. Robbie Coltrane prerazil v roku 1986 vo filme Mona Lisa a odvtedy jeho kariéra neustále rástla. Kým pred kamerami hviezdil, mimo nich sa mu veci vymykali spod kontroly. Bojoval s alkoholom a jeho priatelia sa obávali, že príde o život.

