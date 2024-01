Odborníčka na financie: Dať dieťaťu platobnú kartu je preňho ako keď sa hrá strieľačky na počítači

Peniaze nadeľuje bankomat len tak na požiadanie, myslí si množstvo malých detí. My dospelí vieme smutnú pravdu, že to tak nie je. Ako vysvetľuje Martin Smrž, riaditeľ vzdelávacej organizácie Junior Achievement, ktorá podporuje výučbu finančnej gramotnosti, malé deti peniaze vnímajú skôr ako samozrejmosť.

Vedia vaše deti odpovedať na naoko jednoduché otázky, čo sú peniaze, kde sa berú a aká je ich hodnota? Viete, a ko s deťmi o peniazoch hovoriť a čomu sa vo výchove vyhnúť?

Čím skôr, tým lepšie

„Čím skôr deti pochopia úlohu peňazí v spoločnosti, tým lepšie," hovorí odborník s tým, že výučba zameraná na finančnú gramotnosť by mala fungovať optimálne už od materskej školy, kde sa deti začínajú stretávať s tým, ako peniaze fungujú.

„Prváčik by mal vnímať, že nové vybavenie, ako sú aktovka alebo peračník, nie je zadarmo, aj keby ich mal dostať napríklad ako cenný dar k narodeninám namiesto hračky," pokračuje s tým, že pred nástupom do školy by mali deti vedieť tiež to, čo znamená šetriť. Túto skúsenosť si deti dokážu osvojiť napríklad menším vreckovým.

Pozor na platobné karty

