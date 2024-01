Ľudia ju nespoznávajú a pýtajú sa, čo jej je. Petra Vajdová priznala, že v živote konečne našla pokoj

Ja som bola furt intuitívna a bolo to na prd veľakrát, priznala herečka.

Jej život bol plný vzletov a vpádov a hovorí, že až teraz našla v živote pokoj. Herečka Petra Vajdová priznala, že sa v jej živote toho mnoho zmenilo a okolie ju pre jej premenu často nespoznáva. Po tom, ako herečka bojovala s alkoholizmom a pre veľký prešľap sa ocitla v žiare bulvárnych reflektorov, je rada, že dnes žije úplne iný život.

Syn ju zmenil

Radosť jej robí plne hľadisko v divadle, no jej najväčšou prioritou je syn Martinko. „Má štyri a pol roka a už mi oponuje, rozpráva sa so mnou a zaujímajú ho nové veci. Vzťah s ním sa mi super upevnil,“ priznala pre zenskyweb.sk Petra Vajdová, ktorá v minulosti priznala, že aj keď veľakrát zlyhala a bola na dne, ďakuje osudu za to, že jej bolo dopriate byť mamou. Práve syn ju naučil, že si má na plecia naložiť iba toľko, koľko vládze uniesť.

Herečka v minulosti po bolestnom rozchode nevedela byť sama a prišlo obdobie, keď prežila len vďaka alkoholu. Po fľaške siahla vtedy, keď chcela vypnúť hlavu, keď si nevedela pomôcť inak. Pod vplyvom alkoholu si sadla aj za volant a keď ju zastavila polícia, ocitla sa na titulných stránkach všetkých bulvárnych novín. Dnes žije najmä pre svoju prácu a syna, ktorý je pre ňu najväčším darom.

„Uvedomila som si, že v mojom živote sa stále niečo muselo diať a bez tých zmien bol nudný a fádny. My herci sme zvyknutí aj z javiska na emócie, že sa stále niečo deje a potom som to aj v živote potrebovala vyvolávať. Došlo mi však, že teraz je ten môj „nudný“ život v podstate dobrý sám o sebe,“ prezradila o veľkej zmene vo svojom živote.

Petra Vajdová. Foto: TASR

Ľudia sa pýtajú, čo jej je

Článok pokračuje na ďalšej strane: