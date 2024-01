Rap je môj život, hovorí Majo s Downovým syndrómom. Talentovaný hudobník bojuje o významnú cenu

„Ľudia nevedia žiť a sú stále nespokojní. Robia také veci, ktoré by nemali robiť," spieva Majo Čuraj v piesni Kocka. Práve ňou sa do povedomia širokej verejnosti zapísal ako raper, ktorého v tvorbe neobmedzuje ani Downov syndróm. Skladba so silným posolstvom ľudí zaujala natoľko, že ho nominovali v kategórii Objav roka v obľúbenej ankete.

Rap preňho znamená život

„Majo má autentický zmysel pre humor. Tak som ho spoznal aj osobne, a hneď si ho obľúbil. Lepší text, ktorý v skratke vypovedá o stave spoločnosti, som dlho nezhudobňoval. Sám sa niekedy cítim ako v Kocke. Ak má byť rap o výpovedi, tak pre mňa je Majo raper číslo jedna,” prezradil o skladbe autor hudby a videoklipu Miroslav Tóth, no slovami chvály nešetrili ani iní.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/NadaciaKrajinaHarmonie/posts/pfbid02Fvfcx7vhtVH1gneizR2YusFdBYVDgGhBSoKLZwomy8c25iXPHsM9WG8imF2kojUYl

Podľa Róberta Blaška, producenta tvorivých workshopov, kde singel vznikal, je Majo predovšetkým umelec a Downov syndróm nevníma ako nálepku, ktorá by ho mala definovať alebo limitovať. „Rapová hudba znamená pre mňa život, ktorý mám veľmi rád. Aspoň robím niečo, čo ma baví. Robiť klip bolo super, aj keď to bolo namáhavé, ale teraz sa z toho teším,“ prezrádza raper, ktorý sa do profesionálneho nahrávacieho štúdia dostal až ako 40-ročný. Texty však tvorí celý život.

Obrovský úspech

Hoci svojou hudbou chcel primárne robiť radosť, dostalo sa mu aj špeciálne uznanie. Majo Čuraj sa totiž objavil na longliste veľkého oceňovania domácich interpretov a hudby Radio_Head Awards 2023, kde získal nomináciu v kategórii Objav roka.

Radio_Head Awards alebo Rádiohlavy už 16. rok oceňujú piesne, albumy a autorov rôznych hudobných žánrov. Víťazov v kategóriách Album roka, Skladba roka, Debut a Objav roka vyberú poslucháči. Hlasovanie ostáva spustené až do 2. februára.