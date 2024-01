Vyrastala v osade bez elektriny a vody. Šikovná šachistka Agáta chce vynájsť liek pre bratov autistov 

„Daj mi ten šál, ty cigoška, vy viete iba kradnúť!“ kričal na majstrovstvách Slovenska v šachu jeden z rodičov, keď sa jeho dcérke stratil šál. Spomedzi všetkých súťažiacich obvinil vtedy osemročné rómske dievčatko Agátku Berkovú, ktorá nič neurobila. Na majstrovstvá si prišla iba s radosťou zahrať. Dnes má Agátka 14 rokov, patrí medzi najtalentovanejších šachistov na Slovensku a všetkým dokazuje, že aj deti, ktoré sa narodia v rómskych osadách, sú šikovné a dokážu snívať vo veľkom.

Agáta Berková. Foto: Divé maky

Dva roky v osade

Bez vody a elektriny. Prvé dva roky svojho života Agátka Berková prežila v rómskej osade v Starej Kremničke, odkiaľ ju dostal až jej otec, ktorý inak vyrastal v harmonickej rodine v Kremnici, no zamiloval sa do dievčaťa z osady. Agátka sa podľa jeho slov narodila z veľkej lásky. S manželkou mali okrem Agátky ďalšie tri deti, dvoch chlapcov a dievčatko, no do starostlivosti sa mu podarilo vybojovať iba Agátku.

„Keď sa malá narodila, od partnerky som odišiel. Náš vzťah rozbili intrigy osadníkov, pričom ona si našla iného. Za to, že som žil v osade, sa ale nikdy nebudem hanbiť. Naučil som sa tam veľkej pokore,“ priznal pre Pravdu Agátkin otec - samoživiteľ Milan. Sám kedysi študoval na vysokej škole, no štúdium musel vždy pre finančné alebo osobné dôvody zanechať. Veľmi chcel, aby Agátka mala lepšie podmienky ako on a aby toho dokázala v živote oveľa viac.

Foto: Divé Maky (Archív Milan Berk)

V škôlke zbila chlapcov

Agátka je nielen skvelou študentkou, ale aj jednou z najtalentovanejších šachistiek na Slovensku. Trénerom sa jej stal práve jej otec Milan, ktorý založil prvý rómsky šachový klub s názvom Hrochotskí jazdi. Inšpirovali sa filmom Jazdci z južného Bronxu, v ktorom sa biely profesor snažil pomôcť afroamerickým deťom a cestu k ním si našiel práve vďaka šachu.

Tak ako v Bronxe, aj deti v Milanovom tíme sa potýkali s problémami v škole, či v rodine, holdovali alkoholu alebo ich trápila hyperaktivita. Milan Berko chcel rómskym deťom zdvihnúť sebavedomie a chcel im dokázať, že ten, kto vie hrať šach, nie je hlúpy. Povedal im, že ak sa ho naučia hrať, už im tak nikto nebude môcť povedať.

Foto: Divé maky (Archív Milan Berk)

„Po pol roku, odkedy začali hrať šach, som zistil, že začali inak vnímať svet a svoju budúcnosť. Každé jedno dieťa, ktoré navštevovalo krúžok, skončilo na strednej škole,“ spomínal kedysi pre Dobré noviny Milan Berko, ktorý začal učiť hrať šach aj svoju dcéru Agátku. Začali s tým vtedy, keď v škôlke zbila chlapcov, ktorí jej nechceli požičať hračky.

