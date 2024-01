Ona má 18, on 60. S nikým som sa necítila tak bezpečne ako s ním, odkazuje neprajníkom dievčina

So svojím partnerom je vo vzťahu už dlhší čas.

Je od nej o 42 rokov starší, no ona nestretla nikoho, kto by ju tak veľmi miloval a pri kom by sa cítila v takom bezpečí, ako s ním. Len osemnásťročná fitness influencerka zo Škótska má 60-ročného priateľa a ich láska pretrváva už takmer dva roky. Svoje šťastie zdieľajú prostredníctvom sociálnych sietí a stretli sa preto už s mnohými nenávistnými komentármi či názormi iných. Keisha sa s nepríjemnosťami vysporiadala po svojom.

Prehliadajú lásku

Keisha a jej priateľ Dimitrios chodia spolu do posilňovne, na rôzne výlety a pripravujú si chutné jedlá. Práve v týchto aktivitách mnohí fanúšikovia vidia neuveriteľné puto, ktoré pár spája. Niektorí používatelia však vidia len vek a lásku medzi nimi úplne prehliadajú.

Niektorí obviňovali Keishu z toho, že je vo vzťahu so starším mužom len pre peniaze. Iní jednoducho odsúdili jej partnera slovami, že je starý. Jedna z používateliek im napísala, že je „zlaté, že je v živom prenose spolu s jej starým otcom.“ Presne tieto reči fitness influencerka nezanechala bez odpovede, musela sa k nim vyjadriť.

Zároveň svoj život neprestala ukazovať na sociálnych sieťach - napriek kritike ukazuje svoj bežný život s priateľom, hovorí aj o mentálnom zdraví, ktoré považuje za veľmi dôležité. Okrem odporcov si však získala aj množstvo ľudí, ktorí ju srdečne podporujú.

Zatočila s nenávisťou

