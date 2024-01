Operovali ju ešte v maminom brušku. Malú bojovníčku nazývajú chodiacim zázrakom, hoci jej nedávali šancu

Bola ešte v brušku, keď sa jej rodičia dozvedeli, že vrodená chyba ich dcérky je taká vážna, že nikdy nebude chodiť. Napriek nepriazni osudu sa za budúcnosť svojho dievčatka rozhodli bojovať a podstúpili operáciu, ktorej spočiatku neverili ani lekári. Dnes o malej bojovníčke hovoria ako o chodiacom zázraku.

Prelomová operácia

„ Niekedy sa to nezdá skutočné. Spomínam si na to, čo nám povedali a boli skutočne negatívni na Piperinu diagnózu,“ cituje jej mamu Georgiu Axfordovú NY Post. Po jednom z tehotenských skríningov mladým rodičom zo Spojeného kráľovstva oznámili, že ich nenarodené dieťa má rázštep chrbtice a pravdepodobne zostane do konca života pripútané na invalidný vozík.

Zlé prognózy však odmietli a pre svoju vytúženú dcérku sa rozhodli urobiť maximum. Odcestovali do Nemecka, kde malá bojovníčka podstúpila špeciálnu operáciu chrbtice v čase, keď ju mama stále nosila pod srdcom.

Vzoprela sa osudu

Malá Piper-Kohl sa napokon narodila v 30. týždni tehotenstva a 52 dní zostala na jednotke intenzívnej starostlivosti. Keď mala šesť mesiacov, podstúpila ďalšiu veľkú operáciu a množstvo cvičení s fyzioterapeutmi. „ Boli sme pripravení poskytnúť Piper akúkoľvek podporu, ktorú potrebovala,“ hovoria rodičia, ktorí svojmu dievčatku skutočne zabezpečili lepší život.

