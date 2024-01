Keď ju žiadal o ruku, nevedel sa dostať k prsteňu. Láska Orlanda Blooma a Katy Perry je divoká a krásna

Explózia lásky, nečakaný rozchod a nakoniec uvedomenie si, že na tomto svete sú naozaj jeden pre druhého. Vzťah speváčky Katy Perry a herca Orlanda Blooma, ktorý 13. januára oslavuje 47. narodeniny, je pod drobnohľadom médií už roky. Prešiel si rôznymi fázami, pričom fanúšikovia napokon nadšene čakajú len na jediný detail – na zvuk svadobných zvonov.

Iskrenie, aké nikto dovtedy nevidel

Dvojica sa spoznala v roku 2016 na večierku po odovzdávaní cien Zlatý glóbus. Podľa očitých svedkov, ktorí ich zoznámenie sledovali, sa iskrenie nedalo prehliadnuť. Flirtovať začali priam okamžite, nechýbala telesná blízkosť aj prenikavé pohľady. Fotografie z večierka obleteli bulvárne médiá po celom svete a nikto nepochyboval o tom, že sa tam musela zrodiť láska.

Počas nasledujúcich týždňov ich vo vzájomnej spoločnosti spozorovali hneď niekoľkokrát, ale akýkoľvek vzťah popierali. Fotografi bulvárneho denníka Daily Mail ich potom na koncerte speváčky Adele zachytili, ako sa pobozkali. Ich románik sa už bral ako potvrdený, pár to však oficiálne potvrdil až o niekoľko mesiacov neskôr.

Krach z ničoho nič

Katy na svojom profile zverejnila spoločnú fotografiu z filmového festivalu v Cannes, ktorá sa tam nachádza dodnes. Pár na nej nie je na červenom koberci, ale v županoch ležia na schodoch a odfotografovaní sú z diaľky. Originálna snímka presne naznačovala, čo ich bude ďalšie roky spájať. Veľký zmysel pre humor, ale aj schopnosť prispôsobiť sa dvom kariérnym životom a byť pritom spolu.

O rok na to však prekvapivo ohlásili rozchod. V marci 2017 povedali, že sa „vzájomne odcudzili“. Katy o pár dní na to napísala na Twitter, že „stále môžete byť priatelia a pritom milovať svojich bývalých partnerov“. Speváčka neskôr priznala, že toto obdobie patrilo medzi najťažšie v jej živote a psychicky ho veľmi zle znášala. Silu našla v tom, že sa jednoducho rozhodla byť vďačná za to, čo má. „Ak je to naozaj ťažké, tak si iba opakujem – som vďačná, som vďačná, a to aj vtedy, keď mám mizernú náladu,“ hovorila.

Nová šanca na lásku

V lete 2017 sa znova začalo hovoriť o tom, že si navzájom odpustili.

