Mama zastrelila otca násilníka. Päť známych tvárí otvorene prehovorilo o domacom násilí, ktoré zažívali

Mnohé ženy chcú na vzťah s násilníkom zabudnúť a odmietajú o ňom hovoriť. Sú aj také, ktoré chcú pomôcť iným v podobnej situácii a o domácom násilí otvorene rozprávajú. Domáce násilie už v súčasnosti nie je taká tabuizovaná téma ako kedysi a čoraz viac sa o ňom v spoločnosti začína diskutovať. Násilie na ženách sa totiž netýka len obyčajných smrteľníčok, ale je prítomné aj medzi slávnymi osobnosťami. Týchto päť známych tvárí sa o ňom nebálo prehovoriť a toto sú ich príbehy.

5. Reese Witherspoon

V rozhovore s Oprah Winfrey herečka prezradila, že v mladom veku žila v emocionálne zneužívajúcom vzťahu. Keď sa jej kolega z Wrinkle In Time spýtal, aké bolo jej najťažšie rozhodnutie, aké kedy urobila, Reese odpovedala: „Pre mňa asi odchod z násilného vzťahu,“ priznala. Bez toho, aby prezradila príliš veľa informácií, blondínka povedala, že sa jej podarilo nájsť odvahu odísť, keď sa jej v hlave narysovaná čiara prekročila. „Vedela som, že to bude veľmi ťažké, ale už som nemohla ísť ďalej,“ povedala. „Aj ja som už bola iný človek. Zmenilo to, kým som bola dovtedy - fakt, že som si stála za svojím,“ priznala hviezda filmov Pravá blondínka.

4. Romana Pavelková

Skúsenosti s domácim násilím má aj česká modelka Romana Pavelková. Tá uviedla, že ju rok fyzicky aj psychicky týral jej bývalý partner. Aj preto vraj založila Nadačný fond Romany Pavelkovej, ktorý bojuje proti netolerancii násilia v rodinách, ale naopak vyznáva víziu láskyplného vzťahu.

3. Charlize Theron

Hollywoodska herečka je aktívnou bojovníčkou na podporu obetí zneužívania a otvorila dve krízové ​​centrá pre znásilnenia. Dôvod jej vášne pre vec siaha až do detstva. Vyrastala v Južnej Afrike so svojou matkou a otcom alkoholikom, ktorý ich zneužíval, a bola pravidelne svedkom fyzického násilia. Nakoniec herečkina matka zastrelila jej otca v sebaobrane, keď mala Charlize len 15 rokov. V rozhovore pre denník New York Times z roku 2017 sa Charlize vyjadrila k tomu, čo sa stalo. „To bolo celé moje detstvo a moja trauma,“ povedala.

