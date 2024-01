Podporí imunitu a nakopne trávenie. Krémovú hrachovú polievku šéfkuchára Pohlreicha si v zime zamilujete

Je potravinou, ktorá dokáže podporiť imunitný systém, zdravie srdca či nakopnúť trávenie. Hrášok je skvelou súčasťou stravy a odporúča sa najmä v obdobiach, ktoré sú chladné a mrazivé. Táto ingrediencia je základom receptu na krémovú polievku, ktorú robí známy šéfkuchár Zdeněk Pohlreich. V zime sa táto pochúťka určite hodí.

Nákupom to začína i končí

Ak chcete svoju imunitu podporiť zdravou stravou, začínať by ste podľa Pohlreicha mali už v obchode. Kvalita stravy totiž závisí od kvality ingrediencií, po ktorých siahnete. „Nákupom to začína a končí, kvalitné suroviny sú najdôležitejšie,“ priznal odborník pre toprecepty.cz.

Keď už ingrediencie máte a pustíte sa do varenia, no niečo nevyjde podľa vašich predstáv, môžete sa spoľahnúť na rady, ktoré kuchár ponúka: „Pokiaľ ste presolili polievku, rozkrájajte do nej zemiak a len čo sa uvarí, vyberte ho z nej.“

Prekorenené jedlo podľa neho zjemníte smotanou alebo kokosovým mliekom. Nezúfajte teda ani v prípade, keď do hráškovej polievky pridáte trochu viac korenia - na záver sa do nej totiž dáva aj smotana. Krémovej lahody sa nebudete vedieť dojesť.

Hrášková polievka podľa šéfkuchára Pohlreicha:

