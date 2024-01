Zlodej sa ulakomil na špeciálny kočík a Natálku uväznil v byte. Skromná rodina sa napokon dočkala zázraku

Mala si užívať chvíle s prvorodenou dcérkou, namiesto toho lekári robili všetko preto, aby ich obe zachránili. Pôrod prežili, no malá Natálka utrpela vážne poškodenie mozgu a zostala pripútaná k lôžku. A aby toho rodina na pleciach nemala málo, pred Vianocami jej spred bytu zmizol špeciálne upravený kočík, ktorý bol pre desaťročné dievčatko akousi vstupenkou na čerstvý vzduch. Všetko sa vďaka dobrému človeku napokon skončilo dobre.

Zlodej ich uväznil medzi štyrmi stenami

„Vzhľadom na to, že je to malý jednoizbový byt, kočík som mala položený na chodbe. Kumbál aj pivnicu mám plnú, nemala som ho kam dať," hovorí pre TV JOJ pani Natália, ktorú ani len nenapadlo, že by sa niekto mohol ulakomiť na kočík pre hendikepované dieťa. Bohužiaľ, zo dňa na deň tak zostali uväznené medzi štyrmi stenami.

„To sa nedá tak zo dňa na deň kúpiť, museli by sme šetriť niekoľko mesiacov,“ pokračuje mamička, ktorá z opatrovateľského príspevku sotva našetrí na nový. Okrem Natálky sa stará aj o druhú dcéru, ktorej nedokáže odoprieť nákladné futbalové tréningy. Tie sa stali jej obrovskou vášňou.

Obrovské prekvapenie

„Naty je smutná, lebo nemôže ísť vonku, veľmi rada chodí na prechádzky,“ pokračuje mamička, ktorá sa napriek zlej situácii na nič nesťažuje a šíri okolo seba kopec pozitívnej energie. „Možno niektorí majú viac a vyplakávajú a vy ste pozliepali a platíte to školné bez toho, aby ste pýtali nejakú úľavu a to je neskutočné,“ hovorí starostka Mestskej časti Košice - Nad Jazerom Lenka Kovačevičová, ktorá sa vo dverách skromného jednoizbového bytu zjavila s nečakaným darom.

