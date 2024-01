Pred správami jej prišlo zle. Zlatica Puškárová prezradila znepokojeným fanúšikom, či sa vráti pred kamery

Už viac ako dva mesiace je Zlatica Švajdová Puškárová mimo televíznych obrazoviek a priznala, že do spravodajského štúdia Televíznych novín sa zatiaľ ani neponáhľa. Ako obľúbená moderátorka priznala pre Šarm, rýchly návrat by sa pri jej diagnóze mohol vypomstiť.

Lekári ju upozornili

Všetko sa začalo koncom novembra, keď moderátorka prišla na vysielanie, no asi hodinu pred správami oznámila, že sa necíti dobre. Pred kamerami ju v priebehu týždňov nahradili kolegyne Danica Nejedlá, Ivana Zuzelková aj Zuzana Čimová.

„Mám zápal dutín sprevádzaný kašľom. Beriem antibiotiká, preto ma vo vysielaní zastupujú kolegyne,“ povedala pre PLUS 7 DNÍ Zlatica, ktorá verila, že pôjde len o bežné ochorenie, no lekári ju upozornili, že zdravotná indispozícia môže trvať aj pol roka. O svoj stav sa podelila aj s fanúšikmi na Instagrame, kde všetkých prosila, aby si dali pozor na svoje zdravie.

Stále sa necíti fit

„Ahojte moji milí, akurát idem z lekárne s balíčkom liekov. Obdobie respiračným chorôb je tento rok mimoriadne agresívne a mňa teda zasiahlo poriadne. Komplikovanejší zápal dutín, ale najmä nepríjemný kašeľ, ktorý nie a nie prejsť…. V blízkej rodine máme astmatikov, takže som v strehu,“ priznala moderátorka koncom novembra a ani po mesiaci sa podľa jej slov necíti zdravo.

„Stále sa necítim úplne fit. Dráždivý kašeľ pretrváva, a preto, hoci by som rada, do práce nemôžem nastúpiť,“ uviedla pre Šarm s tým, že nejde o nič dramatické, ide podľa nej len o dozvuky respiračných ochorení. „Liečim sa a je to v poriadku,“ ubezpečila všetkých Zlatica a prezradila, kedy sa vráti pred kamery.

Článok pokračuje na ďalšej strane: