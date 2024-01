Naše peňaženky sa rekordne zaplnia. Státisíce Slovákov si prilepšia o 67 eur, dôvod je jednoduchý

Do hry tu vstupuje platný zákon o minimálnej mzde.

Prognózy, ktoré sú mimoriadne priaznivé. Ako informuje SITA, už budúci rok sa dočkáme pozitívnych novín. Minimálna mzda totiž porastie rýchlosťou, ktorú sme na Slovensku nezažili. Poďakovať sa za to môžeme jednej veci.

Podľa agentúry za rekordným rastom stojí razantné zvyšovanie priemernej mzdy na Slovensku, na ktoré je minimálna mzda naviazaná. „Podľa najnovšej makroekonomickej prognózy zo začiatku decembra minulého roka by mala priemerná mzda na Slovensku za rok 2023 stúpnuť o 9,8 percenta, čo by znamenalo nárast z 1 304 eur v roku 2022 na 1 432 eur v roku 2023,“ píše SITA.

Ilustračné foto. Foto: freepik.com/senivpetro

Do hry tu vstupuje platný zákon o minimálnej mzde. Ak by sa počas rokovania tripartity nerozhodlo v prospech žiadnej zo strán, minimálna mzda by bola výsledkom automatu. Ten určuje minimálnu mzdu ako 57 % priemernej mzdy spred dvoch rokov.

Na rok 2025 by tak mala „minimálka“ podľa prognóz predstavovať 817 eur, čo je v porovnaní s tohtoročnou minimálnou mzdou v sume 750 eur nárast o 67 eur. „Ide o rekordný nominálny medziročný nárast minimálnej mzdy. Napríklad v tomto roku minimálna mzda stúpla o 50 eur a vlani o 54 eur,“ uvádza agentúra.