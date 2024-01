FOTO: Oslávili to na mieste, ktoré ich oboch spája. Slovenská herečka ukázala zábery z tajnej svadby

Vydala sa, no nechala si to pre seba. Monika Horváthová, ktorú si diváci pamätajú najmä zo seriálov Klamstvo a Mama na prenájom, svojmu snúbencovi Dominikovi povedala tajné áno. Prezradili ju až zábery z videa, ktoré zverejnila na sociálnej sieti. Svojich fanúšikov tentokrát potešila krásnymi fotografiami z jej veľkého dňa.

Miesto, ktoré ich spája

Na svoj profil na sociálnej sieti pridala zopár dojemných fotografií zo svadby, ktoré ju aj jej manžela zachytávajú na mieste, ktoré má pre oboch veľký význam. „Oslávili sme to na mieste, ktoré nás dvoch spája; na mieste, kde som sa s Dominikom stretávala od nepamäti, keď som ani netušila, že tomuto miestu raz dáme takú váhu,“ napísala Monika, ktorá už používa priezvisko Szabó.

Zároveň dodala, že to mal byť len civilný obrad, „povinná jazda“, prvý krok k tej veľkej svadbe, ktorá ich čaká v marci. „Podpíšeme papiere a ide sa domov. Ale prišlo uvedomenie... pre nás je to predsa veľký krok! Pre nás, pre naše deti, našu rodinu. A tak sme z tejto ‚povinnej jazdy‘ spravili neodmysliteľnú súčasť toho, čo vo výsledku spečatí našu lásku, našu rodinu. Oslávili sme to s našimi najbližšími a bolo to magické,“ zdôverila sa čerstvá novomanželka.

Svadbu odďaľovali

Dominik svoju milovanú Moniku požiadal o ruku ešte v roku 2022, no chvíľu to trvalo, kým sa postavili pred oltár. Dôvodom mal byť aj seriál Klamstvo, pre ktorý si so sobášom museli dať pauzu. „Plánovali sme svadbu v exotike, takže sme sa obzerali po rezortoch. Dokonca som si už skúšala šaty... Ale prišlo Klamstvo,” vysvetlila Monika pre denník Plus JEDEN DEŇ.

Herečka musela v živote prekonať viacero nepríjemných prekážok, našťastie, teraz má po svojom boku Dominika. Pozná ho dlho, keďže boli v jednej partii kamarátov. „Chodil na Slovensko raz za tri mesiace a vždy sme čakali, že sa jedného dňa objaví s nejakou frajerkou z cudziny. Stále nám však hovoril, že cudzinku nechce,“ spomínala Monika pre Šarm. Vraj hovorieval, že si chce rodinu založiť na Slovensku a za ženu mať Slovenku. „Nakoniec sa veci otočili a tou Slovenkou, ktorú si vybral, som bola ja...“ dodala s úsmevom.