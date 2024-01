Bál som sa objať svoje deti. Janka stála pri Mariánovi Hossovi aj v momente, keď musel obetovať všetko

„Keď ma na diskotéke oslovil, vedela som síce, kto je, no vôbec som to neriešila. O šport som sa totiž veľmi nezaujímala,“ zaspomínala si pre Šarm Janka Hossová, manželka jedného z našich najlepších hokejistov histórie. Svoj život podriadila hokeju a svojej láske, Mariánovi Hossovi, sa stala najväčšou oporou. Nezľakla sa ani chvíľ, keď do života jej manžela, ktorý 12. januára oslávil 45. narodeniny, vstúpila krutá alergia a ona so strachom prezliekala krvavé obliečky.

Osudová diskotéka

Prvýkrát ju Marián Hossa zbadal na diskotéke a nedokázal odísť bez jej telefónneho čísla. „Bol veľmi milý. Nosil stále šiltovku a spoza nej po mne pokukoval. Potom sme sa začali pravidelnejšie stretávať a aj viac si rozumieť,“ vracia sa k prvému stretnutiu so slávnym hokejistom Janka, ktorá v tom čase ešte len začínala študovať na vysokej škole v Trenčíne.

Foto: TASR

„Išlo to tak postupne, že som si ani neuvedomila, kedy sme spolu začali vážne chodiť. Na začiatku sme to brali tak, že veď uvidíme, ako sa bude náš vzťah ďalej vyvíjať a nechávali sme tomu voľný priebeh,“ vyznala sa rodáčka z Trenčína, pre ktorú bola najväčšia zmena, keď sa za Mariánom presťahovala do Ameriky. Tam život prispôsobila hlavne jeho programu. Nikdy to však neoľutovala.

Boj o zdravie

„Janka je tolerantná a úprimná žena,“ pochválil pred médiami hviezdny hokejista svoju životnú lásku, ktorú síce túžil mať stále po svojom boku, no nechal ju plniť si sny a podporil v štúdiu v rodnom Trenčíne. Kým ona pravidelne lietala z ďalekého Chicaga na skúšky, on dosahoval najvyššie hokejové méty.

Hráč Chicaga Blackhawks Marián Hossa dvíha nad hlavu Stanleyho pohár na zimnom štadióne v Trenčíne, počas tretieho dňa putovania Stanleyho pohára po Slovensku, 7. augusta 2010. Foto: TASR

Keď konečne získal vysnívaný Stanleyho pohár, odhodlal sa aj na ten najdôležitejší životný prestup a svojej Janke po šiestich rokoch randenia povedal svoje áno.

Článok pokračuje na ďalšej strane: