Toto je šesť toxických viet, ktoré svojim vnúčatám nehovorte. Aj starí rodičia vedia slovami ublížiť

„Ako starí rodičia chcete, aby sa všetci príbuzní vo vašej spoločnosti cítili šťastí, milovaní a spojení. Bohužiaľ, nie vždy sa to stane,“ priznala pre Huffpost detská psychologička Ann-Louise Lockhartová. Aj preto sa spojila s ďalšími odborníkmi, aby poradili starým rodičom, ako by mali komunikovať so svojimi vnúčatami tak, aby ich slová nikomu neublížili.

„Ak ste už predtým použili niektorú z nižšie uvedených fráz, alebo sa vám stane, že sa v budúcnosti pošmyknete, snažte sa príliš netrápiť a nebičovať sa pre to. Nikdy nie je neskoro začať si viac všímať, ako pristupujete k interakciám so svojimi vnúčatami,“ uviedla zase psychoterapeutka Andrea Dornová. Pozrite sa s nami na šesť fráz, ktoré by podľa odborníkov starí rodičia radšej nemali hovoriť.

Foto: Pexels

6. Nehovor to svojim rodičom/mame/otcovi

Môže sa stať, že svojim vnúčatám dávate čokoládu navyše alebo im dovolíte zostať dlhšie hore, no ak to robíte poza chrbát ich rodičov, nie je to podľa odborníkov správne. „Kedykoľvek povzbudzujete svoje vnúčatá, aby niečo zatajili svojim rodičom, môže to byť škodlivé,“ vysvetlila klinická psychologička Zainab Delawallová a dodala, že to podkopáva rodičovskú autoritu, čo môže mať dlhodobé následky.

„Okrem toho to u detí môže vytvoriť model správania, že keď sa ocitnú v situácií, ktorá je v ich ‚najlepšom záujme‘, nepovedia to svojim rodičom. To môže byť obzvlášť nebezpečné, ak je dieťa manipulované predátorom alebo keď ho niekto šikanuje,“ uviedla. Starí rodičia podľa nej môžu nájsť iné spôsoby, ako milovať svoje vnúčatá bez toho, aby prekročili hranice, ktoré zaviedli rodičia.

Foto: Freepik

5. Aký/á si veľký/á! Pribral/a si?

Komentáre o tele alebo hmotnosti dieťaťa by nemali byť podľa Lockhartovej súčasťou debát. Práve dospelí by podľa nej mali podporovať a povzbudzovať deti, aby sa cítili dobre vo svojej koži.

