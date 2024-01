Neverila, že si vezme chlapa s tetovaním a dredmi. Gabika Marcinková v Martinovi našla všetko, čo hľadala

Hrala po boku najväčších hollywoodskych hviezd, no zostala nohami pevne na zemi. Gabika Marcinková je nadaná herečka, talentovaná atlétka, tanečníčka, ale aj oddaná dvojnásobná mama a verná manželka. Aj keď dlho otvorene hovorila, že kariéra bola pre ňu niekedy dôležitejšia ako rodina, pri Martinovi sa všetko zmenilo. Jediné stretnutie v krčme jej obrátilo život naruby.

Rodičia mali svoj názor

Gabika vyrastala v Prešove v rodine ekonómov a pripravovala sa, že rodičom splní ich sen a bude farmaceutkou. Jedného dňa ale začala so spolužiakom Matúšom Krajňákom zo zábavy parodovať prvé reality šou a nakrúcali si to na kameru.

„Rozhodli sme sa zabávať natáčaním vlastných filmov – požičiavali sme si kameru od môjho otca, písali sme si scenáre a ‚obťažovali‘ spolužiakov, aby nám v nich hrali,“ spomínala pre Život. Obaja si nakoniec podali prihlášky na Vysokú školu múzických umení a oboch prijali.

„Moji rodičia mi radi povedia svoj názor a ich názor vtedy znel, že nie som stvorená na toto povolanie, ale že si môžem robiť, čo chcem,“ spomínala v podcaste Lužifčák. Gabiku nakoniec prijali na VŠMU aj na farmáciu. Napokon počúvla samu seba a rozhodla sa pre herectvo.

Hviezdou ešte pred nástupom do školy

„Naozaj som nechápala, kde sa vo mne odrazu nabrala tá odvaha. V deň, keď ma prijali na VŠMU, som svojmu talentu verila asi najviac,“ hovorila v rozhovore pre SME Gabika Marcinková. Na VŠMU sa jej hereckým pedagógom stal Martin Huba, ktorý jej pomohol presadiť sa.

Ešte ani nenastúpila do školy a už jej cez leto volal domov, že má pre ňu rolu v českom filme, do ktorého by sa hodila. Netušila, že sú pred ňou ešte omnoho lukratívnejšie ponuky a že si o pár rokov zahrá s Judom Lawom, Anthonym Hopkinsom a Madsom Mikkelsenom.

„Je fantastická, čo mám povedať, bola o 50 percent lepšia ako ostatné na castingu,“ vyjadril sa na bratislavskej tlačovke dánsky herec Mads Mikkelsen, s ktorým si zahrala vo filme Move On. Aj napriek obrovskej sláve, ktorú Gabika zožala vďaka účinkovaniu vo veľkolepých zahraničných filmoch, zostala skromná a nohami na zemi.

Krajšia ako Scarlett Johansson

V rozhovoroch tvrdila, že na Slovensku bola menej populárnejšia ako jej vtedajší priateľ, herec Juraj Hrčka. Nič s ňou neurobilo ani to, keď si jej talent a krásu všimla aj americká stránka, ktorá desaťročia vydáva rebríčky najkrajších žien sveta.

