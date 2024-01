Kardiológ Jan s manželkou Evou kupujú byty pre sociálne slabších: Nikto by nemal byť navždy odpísaný

Mohol by som mať z toho viac peňazí, ale myslím si, že bývanie je reálny problém tejto krajiny a treba s tým niečo robiť, vysvetlil lekár.

Vedia, že vysokorýchlostnú železnicu v Česku sami nepostavia, ale dostupné bývania zariadiť môžu. Kardiológ Jan Beneš s manželkou Evou sa v roku 2018 rozhodli, že si kúpia byt, no nie pre seba, ale pre ľudí v núdzi. Benešovci nezostali pri jednom byte a strechu nad hlavou by chceli dať ďalším tisíckam. „Nikto by nemal byť navždy odpísaný,“ hovoria odhodlane.

Jan Beneš s manželkou Evou. Foto: Reprofoto ČT

Prvá garsónka

Všetko sa začalo, keď Jan prečítal o zlej situácii s bývaním v Ústeckom kraji. „Hovoril som si, že ľudia v núdzi nikdy nedosiahnu na hypotéku, ja ale v núdzi nie som, mám nejaký príjem,“ spomínal v relácii 168 hodin Jan Beneš. Uvedomoval si, že v čím horšej situácii sa človek nachádza, v tým horších podmienkach býva.

V roku 2018 bolo možné kúpiť garsónku v Ústí nad Labem za pol milióna českých korún (zhruba 20 400 eur) a pri nákupe na hypotéku by bola mesačná splátka pod dve tisícky korún (zhruba 82 eur). Nájomné bývanie ale bolo výrazne drahšie a množstvo ľudí si ho nemohlo v tomto kraji dovoliť, preto skončili v ubytovniach alebo na miestach, kde boli neľudské podmienky. Manželia Benešovci sa preto rozhodli, že kúpia garsónku a prenájmu ju človeku, ktorý by inak nemal strechu nad hlavou.

Jan Trux. Foto: Reprofoto ČT

Pomohli pánovi Janovi

Vhodného nájomníka im pomohla nájsť nezisková organizácia Človek v ohrození, ktorá pracuje s ľuďmi v núdzi a pomáha im. Tá Benešovcov prepojila s mužom, ktorý v tom čase uviazol v zúfalej životnej situácii. Ako uviedla ČT24, Jan Trux v roku 2018 po rozchode s manželkou a strate práce prišiel o bývanie a pol roka žil v garáži. Benešovci mu ponúkli znížené nájomné bývanie bez kaucie vo výške 3 300 českých korún mesačne (135 eur).

„Mohol by som mať z toho viac peňazí, ale myslím si, že bývanie je reálny problém tejto krajiny a treba s tým niečo robiť,“ vysvetlil Jan Beneš. Mnohí ho obvinili z biznisu s chudobou aj napriek tomu, že bývanie ponúka o 20 až 50 percent lacnejšie, ako sú priemerné ceny prenájmov.

