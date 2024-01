S Tlučkovou sú si súdení, ale zamiloval sa do mladšej. Pavol Topoľský si tanečníčku Vierku zobral tajne

„Ľuďom sa to už aj trochu pletie, takže občas sa ma niekto opýta na pôžičku a občas niekto na exmanželku Zuzku Tlučkovú,“ smial sa herec Pavol Topoľský, ktorý bol okrem iného roky tvárou jednej zo slovenských bánk. Niektorí ľudia ho v tomto období dokonca na ulici zastavovali a žiadali o úver, iní sa ho zase pre úlohy v seriáli pýtali na jeho manželku Zuzku Tlučkovú. Aj keď dvaja obľúbení herci priznali, že sú si súdení, Pavol Topoľský našiel nakoniec šťastie pri manželke, ktorá je o 27 rokov mladšia.

Manželstvo s Tlučkovou

Rodák z Bratislavy chcel byť pilotom, rušňovodičom aj doktorom, no nakoniec ho náhodou zlákala kariéra umelca. „Ako 14-ročného ma vybrali na kastingu v bývalom Gottwaldove do hlavnej detskej úlohy a odvtedy sa to so mnou nejako vlieklo,“ spomínal pre Šarm Pavol Topoľský. Nikdy nesníval o tom, že bude profesionálnym hercom, nakoniec si ale po gymnáziu povedal, že si skúsi dať prihlášku na Vysokú školu múzických umení a ak ho nevezmú, má čas sa prihlásiť inde.

Ďalšiu prihlášku si posielať nemusel, stal sa študentom herectva a práve na škole si našiel svoju hereckú manželku Zuzanu Tlučkovú. „Ja sa obávam, že Zuzana je mi súdená a ja jej,“ smial sa kedysi v rozhovore pre Korzár Pavol Topoľský, ktorý priznal, že medzi ním a Zuzanou Tlučkovou funguje silná chémia.

22-ročný otec

„Ja teda sám neviem, prečo to tak je, ale je pravda, že divadelných a seriálových manželstiev sme si už vyskúšali niekoľko. Už sa toho asi ani nezbavíme, čo nám však na druhej strane ani jednému neprekáža, lebo sa nám hrá spolu dobre,“ hovoril herec a jeho slová potvrdila aj Zuzka.

„Už sme si toľkokrát vyskúšali seriálové partnerstvo, že to asi aj prestanem počítať,“ dodala s úsmevom herečka, ktorá sa však nikdy nestala jeho skutočnou partnerkou. Ešte počas vysokej školy sa totiž Pavol Topoľský stal ako 22-ročný študent otcom.

