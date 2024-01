Splnila posledný sľub, ktorý mu dala. Sandra Bullock sa dojímavo rozlúčila s milovaným mužom

„Našla som lásku svojho života a vychovávam s ňou tri deti. Čo môže byť lepšie,“ povedala raz Sandra Bullock. Vtedy ešte netušila, že raz sa bude musieť s milovaným partnerom navždy rozlúčiť. Fotograf Bryan Randall, s ktorým tvorila nerozlučnú dvojicu od roku 2015, zomrel vlani v auguste po trojročnom boji s amyotrofickou laterálnou sklerózou (ALS). Pri príležitosti jeho nedožitých 58. narodenín herečka dodržala to, čo mu sľúbila.

Papier nepotrebovala

Dvojica sa spoznala v roku 2015, keď Bryan fotografoval narodeniny Sandrinho syna Louisa. Po rokoch sa mnohí pýtali, kedy sa aj Sandra s Bryanom postavia pred oltár, nikto však netušil, čím si museli prechádzať v súkromí. Pre herečku nebola svadba aktuálnou témou ani predtým, než jej partnerovi diagnostikovali nevyliečiteľnú chorobu.

„Našla som lásku svojho života a vychovávam s ňou tri deti. Čo môže byť lepšie? Nechcem hovoriť, že to musia mať všetci tak ako ja, ale nepotrebujem papier na to, aby som bola oddaná partnerka a oddaná matka. Nikto mi nemusí hovoriť, aby som prečkala búrku s dobrým mužom,“ povedala herečka pred rokmi.

Posledný sľub

O chorého muža sa potom starala až do konca. V deň, kedy by Bryan oslávil 58 rokov, prišla herečka splniť svoj sľub. Pri rieke v údolí Jackson Hole v americkom štáte Wyoming vysypala jeho popol do vody. „Všetko najlepšie, Bry. Sandy ťa priniesla k rieke, presne ako sľúbila,“ napísala k videu na sociálnej sieti z pokojného miesta v srdci prírody herečkina sestra Gesine.

ALS je progresívne neurodegeneratívne ochorenie, ktoré vedie k svalovej slabosti, atrofii (úbytku) svalov a nakoniec až k zlyhaniu dýchania v priebehu dvoch až štyroch rokov po nástupe príznakov. Ľudia s týmto ochorením majú ťažkosti s chôdzou, rozprávaním, prehĺtaním a nakoniec aj s dýchaním.