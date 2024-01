VIDEO: Topil sa, no pomoc bola stále ďaleko. Okoloidúci hrdina neváhal a sám skočil do ľadovej vody

Prechádzal okolo rozvodnenej rieky, keď v nej spozoroval muža bez známok života. Keďže pomoc bola ďaleko, vedel, že osud bezvládneho muža má vo svojich rukách. Bez váhania sa vrhol do ľadovej vody a vďaka dokonalému načasovaniu 32-ročnému mužovi zachránili život. Hrdinský čin ocenili aj policajti.

„ V stredu 27. decembra 2023 sme v popoludňajších hodinách prijali oznámenie o topiacom sa mužovi v rieke Ostravica vo Frýdku-Místku. Na miesto ihneď vyrazili policajné hliadky. Pred ich príchodom sa podarilo okoloidúcemu mužovi vytiahnuť topiaceho sa z rieky, ten nejavil známky života," opisujú českí policajti momenty, ktoré zachytili na bezpečnostnú kamery.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/PolicieCZ/videos/1410205993212161/

„ Ako prví na miesto dorazili policajti z oddelenia hliadkovej služby Frýdek-Místek, ktorí na protiľahlom brehu uvideli muža poskytujúceho prvú pomoc," pokračujú muži zákona. Keďže nemohli strácať čas, jeden z policajtov rieku prebrodil, aby statočného záchrancu vystriedal pri resuscitácii.