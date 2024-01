Dokáže to robiť dlhé hodiny. Hviezda filmu 50 odtieňov sivej prezradila svoj tajný recept na krásu

Dakota Johnson, ktorá sa preslávila najmä účinkovaním v známej romantickej trilógii 50 odtieňov sivej, vyzerá na červenom koberci vždy úžasne. Tajomstvo jej takmer dokonalého a perfektného vzhľadu však netkvie len v práci jej stylistov, ale aj v jednej veci, na ktorej si známa herečka veľmi zakladá.

Koľko hodín denne spánku je podľa vás akurát? Dakota totiž nedávno v jednom z rozhovorov prezradila, že sama prespí viac ako polovicu dňa. „Spánok je pre mňa prioritou číslo jeden,“ nechala sa pred časom počuť pre denník Wall Street Journal.

Hovorí, že pokiaľ spí v noci menej ako desať hodín, nie je vôbec schopná fungovať. A keď ju netlačí čas ani žiadne povinnosti, dokáže spať aj úctyhodných 14 hodín denne. Máme sa jej snažiť čo najviac priblížiť alebo je toľko hodín spánku už nezdravých?

Dakota tiež vysvetlila, že si čas budenia neplánuje, pokiaľ je to možné a dá sa to. „Pokiaľ nepracujem a mám voľno, tak proste spím čo najviac, ako sa dá,“ uviedla tridsaťštyriročná hollywoodska hviezda. Okrem toho päťkrát do týždňa cvičí mix jogy, pilates a silových cvikov a dvakrát denne medituje.

Koľko hodín denne spánku je podľa odborníkov pre telo tak akurát? Názory sa líšia, no lekári tvrdia, že dospelí ľudia medzi 25 až 65 rokov by mali spať šesť až desať hodín denne. Málokto si však môže dovoliť prespať viac ako polovicu dňa a buďme úprimní, nikto z nás nechce svoj život prespať.