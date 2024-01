Soňa Müllerová je dôchodkyňou: Nič sa tým nekončí. Niekto narieka, ako mu utekajú roky, ale ja to tak nemám

Jej dcéra Ema stojí za projektom „Som bohyňa“ a Soňa Müllerová sa smeje, že ona je bohyňa seniorka. „Inšpiruje ma komunita „bohýň“, ktorá pracuje na budovaní svojej sebalásky. Moja Emča „bohyňa juniorka“ vraví, že je to práca na plný úväzok, ja mamča „bohyňa seniorka“ tvrdím, že aj na celý život,“ napísala na sociálne siete obľúbená moderátorka, ktorá teraz priznala, že dôchodkyňou je už aj oficiálne, no nerúti sa z toho.

Začala byť sebou

„Tesne pred sviatkami som si podala žiadosť o dôchodok, keďže som dosiahla oficiálny dôchodkový vek. Niekto sa možno toho slova a faktu zľakne, ale ja to beriem ako kontinuitu života,“ prezradila pre Plus 7 Dní moderátorka, ktorá chce povzbudiť ostatné ženy, že dôchodkom sa nič nekončí ani nezačína. Niektorí ľudia nad utekajúcimi rokmi nariekajú, no ona nie je ten typ.

„Päťdesiatka straší mnohých a ja som to obdobie prežívala úžasne, pretože som konečne začala byť sama sebou. A teraz, po šesťdesiatke, je to ešte výraznejšie,“ uviedla 62-ročná moderátorka, ktorá dnes hovorí, že je oveľa vyrovnanejšia, nerobí drámu z neúspechov a teší sa najmä z maličkostí.

Má plány

Na dôchodku by chcela popri moderovaní Dámskeho klubu viac cestovať, relaxovať, stretávať sa s priateľmi a robiť všetko, na čo mnohokrát nemala čas. V staršom veku podľa nej už človek veľmi dobre vie, čo chce robiť, čo ho napĺňa a naopak, kto alebo čo ho obťažuje a vyčerpáva.

„Hoci čakám papier, ktorým mi uznajú, že som oficiálne dôchodkyňa, a vyrátajú mi, koľko peňazí dostanem, som šťastná, že budem môcť stále trochu pracovať a plniť si sny, na ktoré som doteraz nemala čas,“ odkázala spokojne.