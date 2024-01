Vďaka doktorovi z Československa zo sveta zmizli pravé kiahne. Komunisti ho ale pripravili o všetky zásluhy

Na pravé kiahne ešte v roku 1967 zomreli dva milióny ľudí a ďalších 15 miliónov bolo nakazených. Málokto tuší, že za najúčinnejším a originálnym nápadom, ako sa zbaviť tejto zákernej smrteľnej infekcie, stál československý epidemiológ Karel Raška. Namiesto nákladného plošného očkovania navrhol sústrediť sa na jednotlivé ohniská nákazy a tam zasiahnuť s tou najväčšou dôslednosťou.

„Pátranie dokončené. Nezistené žiadne prípady. Somálsky nemocničný kuchár Ali Maow Maalin je posledným prípadom pravých kiahní na svete,“ znelo v telegrame, ktorý poslala 17. apríla 1978 kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Raškov nápad fungoval. Vo svete ho nosili na rukách, ale doma mu hádzali polená pod nohy. Aj napriek všetkým svojím medicínskym úspechom ho komunisti vyhodili z epidemiologického ústavu, a to z jediného dôvodu. V roku 1968 sa totiž postavil proti vpádu ruských vojsk do Československa.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=4504410229608224&set=bc.Abp9ZPzB73EoAftxa0fkYJL4TlcpE6wmLH8bQu6QkO1LjeWG9j2oSp6BkGgKyLLsO2F2ZFKkkAJs2_h6TX_5D-IO2eClL6zK8qDy_tQ6SF9GTcw8uihgVhhtXTij5P7eYaPnQE5Ktn1pkRLibB0vJTurNhb3TR2pWZAb6A6OqZgoMQ&opaqueCursor=AbqvgHo9os103gJ8XowM48mIjz7gO9F23CFXvSv_F6OgVgWLf8cQBRo4gBoAju6HB9zps4Nir3f07k0oVyiohR9oVDC6OrQQD7dM9TNGQMOrQEKrwXORtbL19O-n8QuZ_hHfm6Egpw3R4-PxtKHjBFlgDFBOOlO86szx5kkOUAZqCAe0Wg6UKCuCnVhSuoXnnGdo4TFLPBjjyUkl1GJvAco1Yj0XMpgpAwYFhkmWcTG0YE_k3gx0_HC1_G2Lm1xbbgy0-1pgtt_L9Z_dpJrTX7n9GORTsF4lnHdztYXxfBasHz-9L32xV-vZIf_RXm1nCxRcgtc-O1ZYUJHV847F28i3iTNEiy_yehr4iDKBT2F6gVMBuSsokid_JhHILBPzaPM_FCHot43-DsZtF3S5wkyK-x_rhdJ4jgGCfKiPiqTRq-njdajIU712IxoMaSQo43wUcs_LINEU1rQP0adJU56XxCmrEpN6LIvsQNNokffsPPiR-g33EqJ4-VtLySjjY0v73BF7emQfH6FXOornvDt8BZxItBQG_PvHbqU8xxmicZ4iFsYI-gFSyQNRj6jWuo-lWkmbuH0h3_ppmtXJPsxNuosBGFSr-3wdCPIF7WtH87HMZDJ-r4oH1qLMRRv1KbOto4gw4s-j2DJ7qTD3GkXJaLHnPQ_kFexlg23R2pfwOz9kWToYeOAjb9215bH023g

Spolupráca nepriateľov počas studenej vojny

Vďaka očkovaniu pravé kiahne v bohatých krajinách ustupovali. Napriek tomu na ne ešte v 50. rokoch minulého storočia umierali asi dva milióny ľudí ročne. Svet ale povedal dosť. Sovietsky virológ Viktor Ždanov roku 1958 vyzval fórum WHO, aby začalo svetový program zničenia pravých kiahní.

Organizácia návrh o rok neskôr prijala, no išlo o vysoko ambiciózny plán – žiadnu chorobu v histórii sa predtým vykoreniť nepodarilo. Ak však má byť nejaká prvá, mali to byť pravé kiahne. A tak sa WHO pustila do boja. Potrebovali však peniaze, obrovské množstvo vakcín a skutočne nepriestrelné globálne úsilie. Na začiatku sa im vôbec nedarilo, chýbali im financie a fungujúca stratégia.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/1362390883879220/photos/bc.Abol9Yj__WB1X86s0gVmZ2KWIKco35YmCe3qrQAEUgKyYQgxykW92eusIDdi0lWPHG00Yn8vGzQyNMNcBpexUTCWv2YKSMoVucW2iZbX8k8UiUHVoK0_KU5kghRInz0liZRFhgwOpdCGvz1f2wo-EJ54Y3tK1tce9lDaE1QeudCiCQ/2934791446639148/?opaqueCursor=AboVdI-IFaSUTGMpz6aq28L8iUtqSdxUnvAH_atms3z376LZbkyiCKr52-B2qxxbimr9ZRzNawyyCnE9Fkg34Fk0mRlBQzVxED7lc5kYyy4u8mvrb8xbaAC8hwc4G7wWmxQ9Jp7tj7ubqwTXkRT7WI9O-5_Fdag7s-XsLfE5qezDS4L3iarbHlAaWI7qPhSAxxoZm7VT0wt8x18UcextQnveAQiM2mIfrtjMPwTscLvwOix5R2nyYNXkcYi0NNJQENCB_IJwfZDwUtwZlTKIS3IMbUk8QPy0zeKHzWVyzrJobNGcrz3c4LiP17UGNDS3DO35yB6BcCcblJ3DIlOVZNd4gXnXZKuuK82Ol2kcvGaV2CduKCUQ4hPUijChlM-AJ8XkUeTVzr0gR7qYn0dxQEbTgEeoZRC6s60BReLuwuVE2WOFkYZJIQUn0voxRvaI415GV7CQmB3OFyNyUPdI6mx3j31gdYYLtAzw7OtAl34F3bvannZnmcZGIudYnX-WeyGyFuAgAbRu7AXLldFX3ptimi8p-Mam_y2FQKHyxUt5uyf3hVv250IIYpfoufNnfexVTl1k1OjKTErTJng9BA0lhpqnhmTMxR6bldrZTHng4CpYaF_Lvg30kMWMEjRFs5SRI10fnEJltjJMkNZwWx014PHhTmE2CFJ_xSwLQ83woQ

Prelom nastal v druhej polovici 60. rokoch, keď WHO získala podporu od dvoch znenávidených krajín, ktoré boli uprostred studenej vojny – Sovietskeho zväzu a Spojených štátov amerických. Mladí lekári z Európy a USA sa plní ideálov vrhli do práce. Všetci snívali o svete, v ktorom by deti z rozvojových krajín masovo neumierali na infekčné choroby, a v ktorom by mal aj človek z chudobnejších pomerov šancu dožiť sa vyššieho veku. Problémom ale zostávala chýbajúca stratégia.

Tej sa chopil československý epidemiológ Karel Raška, ktorý sa ako zástupca východného bloku stal riaditeľom divízie infekčných chorôb WHO. „Keď v roku 1963 zomrel šéf divízie infekčných chorôb, riaditeľ WHO Candau si vybral môjho otca. Hoci sa na to miesto hlásilo 35 odborníkov z celého sveta a otec medzi nimi nebol,“ spomínal na otca Karel Raška Junior.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/Accoladecz/photos/bc.AbrnbdHXUfKYmsN1motUM5mNXXbuEFsKtAZ9je_RWIVzJJQliJ0QBNswrBxXUIHeBj90Tc9SS0jP7SQaQeYr4CSZ66o4HcFItqhZve4SjiN9C0cZr0fecVAB07SrS-Tlq3Mbp9_hqZ5w0iSBDWvO1X3cIyObmAZHQWEVDB9Hhqzbgw/1666952760126047/?opaqueCursor=Abp4uMIpVZQ_2Soi0_Mv7wNnUmUdytp-_2LtHCl9Vi10oFvzN2yb2TX0j1ItGOZaZgDtP5vqFNUFEZ7naUpr3KuUlMB4jv1au5iy3GNvnkTzPVDr19SLdXrljzkkGDbSInZV1_rvR81k1XLWNtfohEs0UtvHrH2hBll9j1OZaJxPyNjqDZWHNZDepyI56lgxoxTV6nXwUh5qxDLGUr6i2PNGmKKF7lAq-PWXaGQN52TmTT14ZU8pBH-ZQYMvECnb20xO8voFWlV8RdGixovZFptAqtJxVt6Ic7jXGKvs7N4kH7nRxU0o1Rh05yVMyJ6Kc5PyDyeio1gHthpcyIkmRxZOMBlQr2vKu-2MExSVJUPryuij-LNbFBetQ6a49aVhv_BRID8UDlETLrw4sE8CMblZwXmzD--n_6NuuaKnWYgOCuuESl-xg1Tuo2sFlfJKa5Sx46FXJG723Q6YPl6cHFZUkGc5ZHEGr7T6zihjRdzP53PA1rzPWS7I4kvQxZVZG__zxNffyMYEjlQisOL-9F3Yd3rjyH-R3stR47yAsX_8kyP8e5Jo5hFayHX7M5Ig-14PTslRocXWRpLspFtlgHBPPJwVi85rll9u2v3srpmUzT_sjj4ZMepJ39Xe-H4R5-RZxDlKPhCKGveKJ7QUPHUPTCqxJPxE-8AXsc0ZD6xaFA

Doktor, ktorý zachránil Rožňavu

Riaditeľ WHO ale vedel prečo si vybral práve Rašku. Za sebou mal úspechy, ktorými sa mohol pochváliť len málokto.

Článok pokračuje na druhej strane: