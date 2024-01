FOTO: Bola manželkou povestného sukničkára. Uhádnete, ktorá tmavovláska tancuje na fotografii?

Dievčina na obrázku sa hýbe do rytmu hudby v obklopení ďalších kamarátov. Oblečený má len krátky top a úzke džínsy. Na tvári jej hrá nepatrný úsmev. „Toto je ukážka môjho javiskového outfitu z roku 1988,“ napísala k fotografii.

Dievča na fotke sa narodilo vo Vítkoviciach do rodiny muzikantov. Mama učila hru na violončelo a otec na dychové nástroje. Tmavovláska preto chodila od prvej triedy do ľudovej školy umenia na spev. Okrem toho navštevovala i zbor a hrala aj na klavír. V dobe, keď študovala na gymnáziu, sa začala venovať modernej hudbe. Z tej doby pochádza jej prvá kapela, ktorú dala dohromady so svojimi kamarátmi. Dnes má 61 rokov a je z nej úspešná speváčka a moderátorka.

Spoznávate peknú dievčinu na obrázku?

Foto: Instagram H.J.

