Klimatická aktivistka: Ľuďom na dedine s jednou autobusovou linkou nemôžete povedať, aby nepoužívali auto

Aj keď sa o témach súvisiacich s klimatickou zmenou a ekológiou hovorí čoraz častejšie, podľa niektorých stále dostatočne nerezonujú. Mnohí sa snažia aspoň malou troškou prispieť k tomu, aby planétu zaťažovali čo najmenej, iní túto potrebu nevnímajú. Klimatická kríza sa pritom dotýka každého z nás.

O tom, prečo je dôležité tieto problémy riešiť, hovorí v najnovšom diele relácie DÁSATO Svet podľa Gabiky Lucia Szabová z Klimatickej koalície.

V rozhovore sa dozviete: čo vlastne robia ekoaktivisti,

prečo je dôležité zaujímať sa o klímu,

aký význam má riešenie klimatických problémov v dostatočnom predstihu,

prečo sa netreba báť urobiť zmeny v každodennom živote.

V otázkach klímy často rezonujú laické názory, že riešenie týchto problémov má čas a netreba sa s ním ponáhľať. Pravda je však iná. „Aj keď urobíte niečo v jeden deň, je to vidieť až o niekoľko rokov neskôr,“ vysvetľuje Szabová. Podľa nej je potrebné už teraz robiť kroky pre to, aby v roku 2025 začali klesať emisie a preto je nutné už teraz urobiť pomerne veľa krokov na to, aby sa to podarilo.

Nechcú stratiť domov

Na konferenciách venujúcich sa týmto témam sa Lucia stretáva aj s ľuďmi žijúcimi v malých pacifických ostrovných štátoch, v Južnej Amerike či v afrických krajinách. „My tu síce vidíme, že v lete je teplejšie, máme tu viac horúčav a v zime asi nebudeme mať toľko snehu, ako by sme chceli, no oni to už veľmi intenzívne zažívajú, až tak, že im to ohrozuje život,“ opisuje.

Práve od nich tu zaznieva najviac ohlasov súvisiacich s klimatickou zmenou. „Je to logické, pretože im hrozí, že úplne stratia domov,“ dodáva. Preto sa podľa nej netreba báť ani zmien, ktoré sa týkajú každodenného života. Nedajú sa však dosiahnuť hneď a vyžadujú si čas.

Pozrite si celý rozhovor s Luciou Szabovou: