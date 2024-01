Údržbári varujú: Toto by sme pri čistení vlastnej kúpelne nikdy neurobili. Oblúbený trik je zlý nápad

Upratovanie nie je práve najobľúbenejšou činnosťou, a tak nikoho neprekvapí, že ľudia v snahe uľahčiť si život siahajú po všemožných šikovných trikoch. Podľa údržbárov však niektoré produkty aj populárne „zlepšováky“ dokážu napáchať viac škody ako úžitku. Ako prezradili pre portál Mirror, existujú veci, ktoré by pri čistení svojej kúpeľne nikdy neurobili.

Prvá vec, pred ktorou varujú, je čistiaci produkt, ktorý dokáže zničiť záchod. Tvrdia, že čistiaca kefka alebo sprejový čistič sú omnoho lepšie alternatívy, ako čistiace tablety. „Čím dlhšie sa tableta rozpúšťa, tým dlhšie jej chemikálie pôsobia na materiál vašej toalety. V dôsledku ich používania môže dôjsť k presakovaniu potrubia. Záchod potom nebude správne splachovať,” vysvetľuje pán Rooter z jednej z údržbárských spoločností.

Foto: Freepik, @freepik

Ďalšia vec, pred ktorou odborníci varujú je, že nie všetko je splachovateľné – aj keď obal tvrdí, že áno. „ Povedať 'splachovateľné' znamená len to, že to prejde cez záchod," hovorí inštalatér Kelly Ireland pre Huffington Post s tým, že to, čo takáto vec spraví s vašim potrubím, vám už nikto nepovie. Ak máte staršie potrubie vyrobené z liatiny, je určite lepšie zahodiť tieto veci do koša.

Údržbári zároveň neodporúčajú používať produkty so silnými chemikáliami a to nielen v prípade toalety, ale aj odtokov. Ak sa totiž budete snažiť odblokovať upchaté odtoky týmto typom prípravkov, riskujete, že vám potrubie nenávratne poškodia.

Na záver si posvietili aj na jeden z najobľúbenejších trendov súčasnosti - sypanie prášku na pečenie do odtoku. Inštalatér uviedol, že používanie jedlej sódy zmiešanej s výrobkami, ako je ocot, môže „zožrať“ gumové tesnenie.