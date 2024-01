Chce to veľa odvahy. Daniela Brzobohatá prehovorila o bábätku a o kroku, ku ktorému sa neodhodlá každý

Mohli by ísť v šľapajach Vinczeovcov. Ondřej Brzobohatý a jeho manželka Daniela Písařovicová Brzobohatá sú už nejaký ten čas v chomúte a špekuluje sa, že by radi svoju malú rodinku rozšírili. Zatiaľ k tomu však ešte nedošlo a tak už padli aj prvé slová o kroku, na ktorý nemá každý odvahu.

Vďačí jej za to, že sa nezložil

Podľa českého portálu ahaonline.cz prežíva Daniela po boku svojho manžela šťastné obdobie. Darí sa jej totiž nielen v kariére, ale aj v súkromí. Všetko sa začalo po tom, ako sa začala stretávať so synom známej slovenskej herečky Hany Gregorovej a vznikla z toho láska. Keď potom Ondřej na exotickej dovolenke pred svojou vyvolenou pokľakol, nemohla byť už viac šťastnejšia.

„S týmto sa pochválim viac ako rád,“ napísal vtedy na sociálnej sieti Ondřej Brzobohatý, ktorý sa po štyroch mesiacoch od zásnub postavil pred oltár. Svoje áno povedal Daniele počas tajnej svadby len v spoločnosti tých najbližších. Jej vraj vďačí za to, že sa v živote nezložil.

Tabu to nie je

Predsa len sa však našla jedna vec, ktorá nie je dokonalá - Daniela zatiaľ nie je tehotná. Manželia sa takmer od začiatku ich vzťahu netaja, že si plánujú založiť rodinu. Zatiaľ sa nič také nestalo, vek navyše dokáže byť neúprosní - Daniela má 45 rokov a Ondřej 40. Aj preto sa možno v budúcnosti vyberú v šľapajach známeho slovenského páru. Adela a Viktor Vinczeovci nemohli mať potomka prirodzenou cestou, preto sa rozhodli adopciu.

Daniela túto možnosť nevylučuje. „Tabu to pre mňa nie je, ale zároveň si myslím, že to chce strašne veľa odvahy, aby človek tento krok urobil,“ hovorí. „Musí to mať veľmi dobre premyslené, pretože poznám príbehy ľudí, ktorí si dieťa adoptovali, a neboli to úplne šťastné príbehy,“ uviedla moderátorka svoju nepriamu skúsenosť.