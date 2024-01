Kvôli svojej Iman sa David Bowie vzdal všetkých nerestí. Ona naňho myslí pri každom západe slnka

Nie je to môj zosnulý manžel, v mojich spomienkach stále žije, vravela známa modelka.

Každé jedno jeho vystúpenie bolo charakteristické špecifickým oblečením, prejavom, správaním a originálnou hudbou. Už je to osem rokov, čo po 18-mesačnom boji s rakovinou odišiel legendárny spevák David Bowie, ktorého prezývali aj chameleónom populárnej hudby. Jeho manželka, známa americká modelka Iman, hovorí o svojom zosnulom manželovi, ktorý by v pondelok 8. januára oslávil 77. narodeniny, len málokedy. V jednom zo vzácnych rozhovorov prezradila, že ich osud spojil pred viac ako 30 rokmi.

Nečakané rande naslepo

Bowie sa s Iman stretol v roku 1990. Supermodelka ani spevák netušili, že sa ocitli na rande naslepo. „Strela som svojho kaderníka, ktorý chcel, aby som prišla na jeho narodeninovú oslavu. Potom som prišla do reštaurácie, kde som zistila, že nejde o žiadnu oslavu narodenín. Boli sme tam štyria – David, kaderník, jeho priateľ a ja,“ popísala prvú schôdzku vo štvorici modelka Iman.

David Bowie priznal, že táto krásna žena mu ihneď učarovala. „Mala široký úsmev, s Davidom sa na seba pozreli a bola to láska na prvý pohľad. Bolo cítiť to napätie medzi nimi,“ spomínal kaderník Teddy, ktorý ich spojil. „Vtedy som uverila v osud. Toto sa nemohlo stať inak. Naozaj vo svojom srdci cítim, že to bolo predurčené,“ priznala Iman, ktorá sa najskôr láske bránila, pretože sa nechcela zapliesť s rockovou hviezdou. David Bowie ju ale nakoniec presvedčil, aby sa podvolila svojim citom.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/VogueFranceEN/photos/basw.Abpz9q5I5dGLJgvVYcNxZKv3iRqiHE7rC5flF0LZfoo3UCzbAoAfr2eYl_DI0VgjGcqJz_hRk6NxJ-TSpCyDREP0lKn3RhSHBxKSALzKE2o2PIO0mM0sjFxZDUCXJy0i2bCa9szFmlP5RfyL8JUtpfKZ/2078973038928136/?opaqueCursor=Abpx2NetXYHi5xeoHD2Dg5rE0ehOHJ9Bc_07tEpbT8SQYs4OpkZY3xsOkFH_GXfRos3dlllgfyZQQJWveNAIPxeiC5NME-FAuKUov_rVo0zgWQNf4PNMnkbg8CDSLvLqI8cITPm3jrcCytFypkFN3QBlVaLSK2hAdd5fMZE4kC7VVNAwFeCayo5FvufiFb9_MCDK9B03gAo1uTXBW6fSZ1YjWF9_LIDuKDyQwE_jH_HJsbGhFEo44fa0nJ3svV-IL_c268vnKtZKxB3J9WYt6oRuCGqoY3LGxDUvI5BMJPij62v2-QFylRFS2-N-mqV7acS5owMaWmLfGoQMw2gfeWgLPJL_X4vIS66XMmW7dS__yOxQoVIB9a9GL0xm08uzcBGGjv2E0ZVLyKC2Bpqe5wSIPCowdleGkAZmXh-QNPl3xS-Ye9_i5iTs7lrBmbTL-EMgv_OcdpzcHmJ2gz-TrgQVZOOP9d_mlP9bGwKo_Ic6BnuvoGcCuzFZfLkuTqy3GbgR9UfJgep9d52IHtOCXGI_pdnE1Gu2-kocuaLfAxcmNNoft27s9c3jGKny0JYldzNnG2kDjnlLpciQGsi6BZsWQ0qUO0oTzK6zr-m8DqqF1z7Qq7IATGX4hSvUFLYqtDVU9BZ8gYCfo1nJbf_Vhb0hXo4GtpxVUOOP3HzIHtLrCqx_HvknBtOno-DpZWHhn4r-9vHxWSeilgo5r_D61sqjUoQgaU-Bba_tcV2uSkqF3GsG1cJId7avxkAhSJNe7u-fURsVKz0HXjyyv4J-hMgqSLA60bZS2blT9aYtA4_xdAFEGunYmPuHOWVq9N8Y55Ya-K2ZaXQA_s4484uhYNO5540oEDWPuCrCfU0RUVKMVA

„Nemohol som spať od vzrušenia z nášho prvého rande. To, že bude mojou ženou, bola v mojej hlave hotová vec,“ spomínal zamilovaný David Bowie, ktorý Iman požiadal o ruku rovno dvakrát. Prvýkrát ho totiž odmietla. „Nechcela povedať áno. Davidovi povedala, že sa najskôr musia stretnúť s ďalšími ľuďmi. Povedala mu – nevezmeš si len mňa, ale aj moju rodinu,“ spomínal kaderník Teddy na Imanine rozhodnutie, aby Bowie najskôr spoznal všetkých členov rodiny.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/entertainmentweekly/photos/basw.AbpPt5r-5ayWXoFr_ypkXv97wIGbO1y88GARekDr2JDqKRnapLsSayJj4wUc_qQ6tBhtfcCuCDO6jfZF9IdkU6IWibqyR0bveh6Kv2ADTH89qOPqvmld68_aTTfMM_69oB5OHxPMJDNqRK9PX7XT04cF/10153931017759701/?opaqueCursor=AbpMoi2-_yVEcGJHr8Zshdys4pJfQ--8Rf8ypxGy0BidlGI7Qdl8Ep_0mgrYPev8kauflKeDsWIY8V1vBGWepGFlgPfp9TmnvpN4VMhcSJgY_4Bz7PJahjxMNaP7cEX2ujCsHMG7rczEVGRmPfHshJK8SfFzoHHPHcKONlwnFGBTjQXiMAVpLiKMb6Wf_3cta1QKbJf6G31SJHNSwG8kBw-nT3KqBV7MVYj9_j88yanaBbQ7tlFS8TTQpFozheosFZttHX-FVFH33Hvx5q8suOiCJzLh9zgaA7hbmzJWQC_gHRHJUJP4_GdOdHyWN0iFGgFDigx1uNhhsTOddu2rF04zjdVHmM5XvX9aJgd5XBOewuzzAzGfVhE_sGnsU2S38S4e7ckqnmy5VJNOZtP-JHK6BzpfkdvXDzPtdozU-OG81lnCV3l0nqPnsCzGfgmkxs6dWrGDw__aWzuxTlB4aJEpi-qGOYdwIBASNbb22ssukdlBJePbr0yu16sfCimJKqAOSDltBfh7sv-IYm-TZRtSWH8TfyF8ep0qT_RX04CRH2PaQDbZG8wQZvvApLm5WoZTacWS7wj6rbTbQle3djI9wcqz8RE4ZfILCKPCgrNJtYDbLDddYRyn6dsmH-Vc4QkohnXwSVkdWTBR5vFzaKAwZNuxidY9uZM6VucLOFLfcs1OnfkYBZLdt7SmPNBTc7AYnBCMByyi5ipiYK4bLqRr2UTgrQ_S6AJRmbw1aNzW9WjPDFok6yK8lcTMRV20elmYBMrdHjX1Xjr7WCjSMX_5bDqsMl7VE8AV91rmFhars201Ori-1hKka5VG0l-kvWCYHZTxHCjYkyBcqAblk_nm

Kvôli nej sa vzdal všetkých nerestí

Druhýkrát ju požiadal o ruku na svojej jachte, keď sa plavili po Jadranskom mori. Iman mu až vtedy povedala áno. Vždy hovorila, že sa nezamilovala do osobnosti Davida Bowieho, ale do Davida Jonesa, čo bolo spevákove civilné meno.

Článok pokračuje na ďalšej strane: