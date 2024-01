Máša bola tyranka, Dáša citlivka, ktorá pre sestru obetovala všetko. Sovietske siamské dvojčatá prežili 53 rokov

Bolo to, ako keby jednu vychovávala rodina roľníkov a druhú zase profesori, hovorili o sestrách z Moskvy.

V roku 2003 boli 53-ročné sestry najstaršie žijúce siamské dvojčatá na svete. Máša a Dáša Krivošljapovové sa k normálnemu životu dostali až na sklonku života, ale dovtedy si museli spoločne prejsť peklom. Moskovské dvojčatá mali spoločný krvný systém, ale mali oddelené nervové systémy, a tak ich sovietski lekári považovali za ideálne subjekty na výskum.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=217780335757272&set=bc.AbqsO3gBjM88Nm1w6yWSJ2oplhf4x7c1KtrFKh4KaBcugaNVa6XLjeEcrRfr6_vjb59-ykOheHSQy-8P2sZZ91lpiQKEXS4p3FLFoAwzAa116nbhiqiMjVH9vpMkIQwwPAWWfZxfn7va9W45eKtlwEDs3ypoCLOZjVHTwbu7KBDerQ&opaqueCursor=AbpT5fAoPwjgFfm0cmr9OAVMP0RyHQj-W2loSv7UaW2PxpuEuxEn7nCNjjsyIS-vhu3r4SAplf6rBwgvx96S54DAHSuMazFF9DnAT_H4CFXho-iBdXVzK8TL1GFb54HOROw-Xf--J9xhxzkg3gQ2SsnrmEcoqZzjwkiHn4eXS_C8x8Z1PFEUOyE5nedfLVZdEhU22u6XX6_XrZgaCepnK_LoTQGWKJu3MmLV7eh2jIHIJZodBFKjiOJU42BzTjTuD0cxbcJ6DGbl4su5BoUjLAHfmAccLFx5i3I9fh_6YEMqXNxYgD1c0IoqlCu73WfKeYY5Xb-tzkt9VJjlMIzh3gscbNB3zmDsTxkQYw4Rq5y4ZWiP_KpAButTFsjti6JohZqoz0zYjGf1hpsl2OCSo10u5oV2pksHBd_GW4Io77g-Xe9t8dtsZJPHGCfrQDVwGcqsVsJ_mkr-L3g25g2hWG6ITmpv5MU0BhD37XskZ0Xinz2sFs0FHdrgARqKm25SuEzzNO7h69INu7QkvU87YEGHJtMP_qddHgKdjNJNt3HPt42SEWcM5fjSPx9aoP82ynKRSc8me9yUpSftYx_VH8oFqm6iRGqYkfBOzfDnFQAfKrrxWkZCgOD2pquFSKs_UWxcCFNnqdp-v5nR048ocnvIUwA3hbciuE_oYV-_U8P-nUqHCtPLeLlrq9s9tzZuPRNk4f3gn8CbZnh7u8jMMxiW

Celý život pod drobnohľadom fanatických lekárov z dievčat urobil dve úplne rozličné osoby. Zatiaľ čo jedna bola krutá a dominantná, tá druhá bola starostlivá, empatická a túžila po normálnom živote. Dáša už v ranom veku pochopila, že jediný spôsob, ako žiť so sestrou v mieri, je podriadiť sa všetkým Mášiným potrebám. Kruté experimentálne pokusy v mene sovietskej vedy vytvorili medzi sestrami obrovskú priepasť, ktorú nespojilo ani spoločné telo. Porozumenie našli až v posledných rokoch ich života.

Únos siamských dvojčiat

Keď mali dvojičky šesť rokov, žili v sklenej krabici vo veľkosti detskej postieľky a nudili sa. Chceli ísť na víkend domov za členkou nemocničného personálu, ku ktorej sa pripútali natoľko, že jej hovoria mama. „Nie je to vaša mamička,“ štekala na nich upratovačka. „Vaša mamička sa pravdepodobne zbláznila, len čo vás dve čudáčky uvidela,“ povedala im necitlivo.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/142632519115257/photos/bc.Abpv4wwDPZBemgjM3r-8XwO9tpY2m8-zGfuwIKSEG54KYTYavwFkbjJ-SzSxBtWBe5Ewh32VoAwXN5AYv53hTZAbE14RdrDpHFrcydFgsQ9aw_wUN4rY1j02jAznw6i4wFrUzfOQqxWtkcuq9boekBDZsZ3bY6he5VFuaxrZxYr5uQ/1169836496394849/?opaqueCursor=Abr5tzwT6NHWfC-K2ch8HzNt2KsfoLohHaw_oA0vsL7tTmjD7CHrr7cqdjJQxKJO7THxJeqIJOnXFgu1_HqcurjkKEPLXKuXdEbgOnQvyvqBSfuYgvhBE0Lp4dG-uFgONpj0PiA8-W3zfTwfADY83jjfVrKN6fwS3fmTR1ToF1y3zcLBOsgsmrvLwPr3jmmGoc2OapnhTzRfxNhh1cIfUXeSKsUzWM9NQNcEf7V-XZjDyz_VKg42Fg9pJPVjsQ3i6dSmRGJCJzU7PeGTsATYDTUDebWecQsi1r4q6B3eSNyHmWePEPKrOQCmE3iEnOyQ71ZQe8H6xf6GqYAkvIFs1dTdDmWARv6lT7i1g1SbmKCIkcx1uizCSjl-MattbhYn8K8bdz2QN9b-iS9JqjrQWTHn-VnnV2wD9YdEr0RvoPbIuwdejZYJkz8_WrFGDqOoPMnSuzF4DoBeMJxi1T0eOYSxwT_wy-oyc3HBTCNSk0piEz9cENE9viXXWp1sUUyVijnQyXzQpo3DTqIO875mgsT8lTLyMBF5OrktIrHavAlBo9bN8u70cAsnNflAAO9aSZivWgp9Q9sDPG1usJn4zn7DD3UTO6Ax3zXmTALz6HDA90gghUoy2BJ7K2amXu0Xw7VCG5rPugzzv5gjFCRzfWLqFG4W2mI-9y8wf6_3LcBoMQ

Dievčatá pritom mamičku mali. Dvojičky sa Jekaterine narodili v januári 1950 cisárskym rezom. Namiesto toho, aby ju privítal plač novorodených detí, keď sa prebudila z narkózy, lekári jej povedali, že jej dcérky zomreli na zápal pľúc. Bolo to ale obyčajné klamstvo, ktoré povedali lekári na príkaz sovietskych výskumníkov.

Tí dvojičky previezli do moskovského Inštitútu experimentálne medicíny, kde sa Máša a Dáša stali ich pokusnými králikmi. Sovietski vedci totiž mali v rukách špeciálne siamské dvojčatá, ktoré mali oddelené nervové systém, ale spoločný krvný systém. Dvojčatá sa podľa nich stali „objektami veľkého vedeckého záujmu“.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=10155876419643481&set=bc.AbqRS36G9fGgvfMVv7FYebrgPPWUMiuq-_cI5xE0doGgME1J0xzQy9EqtjYp2y4NdvbKr90dJ7h15_NcTOYWE8OyDrcdDYB0VSXokZChA7c2ZJIDe1JflzLY-hxoUIIMAHMbOUnmnjGBUd3ioNat_zP4RXYhuVyxcxLGe3nhR1eJqg&opaqueCursor=AbpCQGNYu6v6pIt0hq1ZyIAClfdJp0CxZ0263H2uV6xd0df1LvkOplwj2sSye6OdiPuK13j2r1Bnv7srMAxGcaIPn3K1e-ifapZWF_XUgoLV0_lV8fB1dneZbDm6J24B0TbownpEZw2x-IIqagZj9PCl_CmoIkU2zlC9ZZQP0HTgMsyDxBdkR6E1D-4ALMo280RDJ8aMHFlePwdDig7q0oahxPmO991H_8jqEd4o71nXTPwsTrL3fAfjmlDHHSv9G_nhFQpA03tETc9FFcnZBsM3BUEv5xDw1trwFwopo6u38gsJedSk23v59EDhJlymUSYVmatGMumDgmAP4pXVK5tJhnpH68GFC67LMC4HxRP3Tmn2SwI-CtOrjKfiAEZicNVvLSNkAiBBiLkEsfRyNgxLS8WTe_l91X35VGqLA5YbX5epl-8ozBbbGFiVRlFkLjCSPL8-AFhPNMYpcbijZJbPUqIwI1ncO7H3oyi52ZK8PyP-7dlyps7jhMqajDXmlwO23mp6AXXyLDSK35KwgmTsaGIWckgPITXTZTR3p0GGCiStRu7UNoJYxWzwFnZtQs5U_7kjnE1QmG-6If4PhI1QuBpuTmmF_BwZ-ZEkyJRWmFbF6cqn89e5RWIzHRjLO-Y

V mene sovietskej vedy

Máša a Dáša museli ako malé znášať extrémne zmeny teplôt, hlad, nedostatok spánku, len aby lekári videli, ako si ich jedinečné spoločné telo v situáciách poradí. Pri krutých experimentoch jedno dvojča dopichali ihlami, aby vyhodnotili, ako bude reagovať to druhé.

Dievčatá boli spojené cez chrbticu a mali spoločný močový mechúr, spoločnú nohu, hrubé črevo a reprodukčné orgány. Každá mala ešte svoju vlastnú nohu, dve ramená, samostatné tenké črevo, obličky, separátne srdce aj pľúca. Dvojčatá ale zdieľali krvný obeh. Počas výskumov jedno dvojča dostalo osýpky a druhé nie – ich oddelený nervový systém spôsoboval, že keď jedna mohla byť chorá, druhá mohla byť úplne v poriadku. Zistenie otvorilo neľudským výskumníkom dvere ku ďalším krutým experimentom.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=2141738882754029&set=bc.Abo13WvL0PNQPqvJ1y1eenVo1YtnMNkp6dMM_eaF2ggI5wgarGgXiUYb0vtK1oSSqwVe65iESxjhUz9r4n45gRTYWecDahCbDgMunUfwGX1F5BFF7xr96H9rnVEQshktQVpM9zxgA-i-cdOjIqZg3LKTVJjPgGKe41YdFsXUfhfk8w&opaqueCursor=AbqeFkQsS0YzQwZaJ6MmuypHyBKJUUShCLfNWItR2nEDY0lXsrwLUUaNbbUCoQ4PjqqENSbvAxA0VTqtwSY3RHHMq5ICAFa5or6Of_i1gywcfh2EbGzlMHVmh4nyXwM2zsrIpUl3yGgUL65F6fxsVr_TjiSG0-3TnBOq8EDMxt7UoT6k7pLjV1yzL5MvvffhY6lRf2iq0JXo6U4pjpyRz2mP3xnyHsaP-4p6s2E5QjkkkVehcLf6-DMfC1tLAn757kMPvc1x3qqenw_PzvMDMNJsZV2MUa-rJttl8OsJQeGecOBq-qL2SbeB98blaD3MI76Qy-aKi5TJRTD-fQud5CRj5vaiQ-qK4FBOFMgPw5ZnGbJMeHqFwult-hTAmjfLcTOSUnKeI3SDaFS8Ta4bdrg3aQcltyj4tSYtBuL-LqWyBtfRssKsrDVldoQxnGSYkba0fvP5r5gDnkupa7musXsB5rFMb3TeqRby_GXm6_8G_3wPKFXn8Vo9_P3AjOgmJATtLlQTuDTIImpER83zNnzix_IDCcRpGhPwPqOWTtP5ldZVvsJ46I5SOxbmTaWQnBK66o-V6MGSsslRaKlvIHVGD_dY8HEl3bpv-VUsPwRnq87zKkgqB90z7kHc4RcRO6A

Počas jedného z nich ponárali jedno z dievčat do ľadovej vody, aby skontrolovali telesnú teplotu toho druhého. Pálili ich, zmrazovali, vyhladovali a do tela im vstrekli rádioaktívne látky len preto, aby ho testovali. „Všetci títo ľudia by mali byť zoradení k stene a zastrelení ako zločinci!“ zúrila podľa Independent po rokoch Máša. Dáša bola stále tá zhovievavejšia. „Len si robili svoju prácu,“ hovorila.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=2141739362753981&set=bc.AbocuQZNZkIeTS7ffP0q9l6rnWvVS4oZnFtNGTraSxk764qdsutQiALjOiYMBWsD5VXCUkwzj4kkSpS7BEyQNggN41u9fsgS8zLNrc4RpmmaEyLuBlrEPyPUlyN49rK6a6RZnAeua78aCKijOE9cjRaLGd04TUYZ_SQY2TQqqypdkA&opaqueCursor=Abpn1QgLat0cd3nw7WuJqUJdbVJbia7Tz0BEapDbwFvTbYuziOUQPw3c0Mn4GgY0erbJcv3ax1Xa9L90JmUNtcN15Af23aw-g9i5qJ9gfuyV_fVlse2JrXkBxAJ6mvaukVA-9SLK890FjQBvPFAi3Y1634yC8Up5UOq9ArjyJ6KFVeXjmo-0jZN5OtB7EfpQYyw58GwPLg7_BanYMdVoJ_LfgxnFPJu5PM98Tmz9XR80kneTB6Z7mpSHCoKK2kBqE46Q2TLo498uc4MDdBmgG4TCQmyIJTwZBjOf2ODr1YcWk1X4Bh1UuL-UsSGa1XI8iNdFdr2I0WGceaYTCtM2PjTbuV7Q8nmOBD86_I5E5ZMKf_Ud-ixuBoAU5OWrMaIoO1Y6q_h5llmytsHfcthoYrqvJG_mjs8kD4-khs3QfExS5lh9p5F1WWOmgV8SYQJSeKN0AjAlAUdbnMWLoqyd7a9BZ4cI45nYjlWld02zzhykwazxiQhtXfu_mDFGRo0LmSwmEb0jDQlRwBJFBa8V5BJl80m8mfr1j16M8GhRh8J9pvf18B__xisiAl7cF5ruBZIv7Rw0MF6BIeFgfgv7HqkW

Prvýkrát sa uvideli v zrkadle

Sestry počas detstva nikdy nepocítili lásku rodičov ani žiadnych iných ľudí. Dievčiny mali iba jedna druhú – keď snívali, mali rovnaké sny a zdieľali aj bolesť tej druhej.

Článok pokračuje na druhej strane: