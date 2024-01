O láske dvoch Slovákov písala celá Kanada. Janko požiadal Annu o ruku cez poštu, aj keď ju predtým nevidel

Ľúbostný príbeh, ktorý preklenul oceán a prežil plamene druhej svetovej vojny, dospel do šťastného konca. Takto písali kanadské noviny v roku 1947 o vzťahu dvoch Slovákov Anny a Janka. Mladý Ján Fejko z Davidova pri Košiciach sa zaľúbil do dievčaťa na fotografii, ktorú videl u svojich príbuzných. Dievča z fotografie bola Anna Hricová, jeho bývalá kamarátka zo školy, ktorá ale v tom čase už žila s rodičmi v ďalekej Kanade. Dvoch rodákov z Davidova nakoniec nerozdelil ani Atlantik.

Ponuka na sobáš cez poštu

Ján Fejko si pamätal Annu iba z detstva, ako dospelú ju ale nikdy nevidel. Keď ju ale zbadal na fotografii u ich spoločných známych, zamiloval sa do nej na prvý pohľad. Odvážny Ján sa rozhodol Anne napísať a rozhodne nestrácal čas – poštou ju rovno požiadal o ruku. „Ponuka na sobáš poštou skončí svadbou,“ písal Edmonton Journal o netradičnej žiadosti o ruku, s ktorou Anna súhlasila.

Po niekoľkých mesiacoch bola Anna na ceste do Československa, aby sa vydala. Na jeseň v roku 1946 si kamaráti z detstva skutočne povedali svoje áno. Ako informovali kanadské noviny, oblek doniesla ženíchovi nevesta z Kanady a svadobné šaty ušila neveste ženíchova sestra. Samotnej svadby sa vraj zúčastnili stovky ľudí. Kanadské noviny nepísali len o veľkolepej svadbe, ale aj o Anninej strastiplnej ceste z Kanady do povojnovej Európy, ktorú v tom čase trápila vysoká inflácia.

Mladomanželia a kanadské pole

Peniaze a politika ovplyvnili aj príchod novomanželov do Kanady. „Príbeh tejto princeznej a princa sa líši od ostatných, pretože ostatní nemuseli čeliť rozpočtu ovplyvneným infláciou. Uviedli, že v blízkej budúcnosti prídu do Kanady, ale ešte sa nerozhodli kedy,“ uviedli noviny z kanadského Ontaria. Do Kanady sa po svadbe najskôr vrátila len nevesta, Ján Fejko si musel vybaviť všetky potrebné dokumenty, ktoré získal až po roku. Kým nedostal povolenie na cestu do Kanady, s manželkou si neustále písali listy.

Kanadské noviny sledovali príbeh slovenských novomanželov až do šťastného konca. Ján Fejko sa do Kanady dostal v októbri 1947, rok po svadbe, kedy sa prvýkrát stretol aj so svojimi svokrovcami. Hricovci mladomanželov nechali bývať v ich dome, pri ktorom mali vlastnú farmu.

„Na tejto fotografii vidíte šťastný pár usilovne pracujúci na poli,“ informovali miestne noviny s tým, že manželku a fotografa stálo veľa úsilia, aby dostali hanblivého Jána pred objektív. Ján s Annou si v Kanade založili vlastnú rodinu, s ktorou za veľkou mlákou prežili celý život. Do Davidova sa v roku 2006 vydala až ich dcéra Sherri, aby sa pozrela do rodnej krajiny svojich rodičov, ktorých príbeh lásky sledovala celá Kanada.