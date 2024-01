Malá Ivanka bojuje so zákernou chorobou, no na osud sa nesťažuje. Jej videá si zamilovali tisícky ľudí

Má iba päť rokov, no na svet sa väčšinu času pozerá z nemocničného lôžka. Malá bojovníčka Ivanka z českého mestečka Kosmonosy sa napriek nepriaznivým slovám lekárov nevzdáva. Dievčatko si totiž popri pravidelných návštevách nemocnice našlo záľubu v natáčaní internetových videí a napriek zákernému ochoreniu okolo seba šíri množstvo pozitívnej energie.

Najhoršia nočná mora

Ako vysvetľuje Ivankina mama Petra pre TV Noviny, tehotenstvo bolo bezproblémové a ani séria vyšetrení nenasvedčovala tomu, že by sa ich vytúžená dcérka mohla narodiť so závažnými vývojovými vadami. „Lekár na pôrodnej sále vám príde oznámiť, vaše dieťatko má mnohopočetné vývojové vady. To je, samozrejme, šokujúce a ste v takom šoku, že si hovoríte, čo sme urobili zle,“ spomína si na momenty, ktoré boli pre nich ako tá najhoršia nočná mora.

„Postupom času na tie otázky prestanete myslieť, pretože na ne nikdy odpoveď nedostanete. Vy sa musíte takto naučiť žiť, zvyknúť si,“ pokračuje Petra s dodatkom, že Ivanka sa narodila s množstvom diagnóz. Má rozsiahly rázštep chrbtice, z mozgu do bruška jej zaviedli tzv. shunt a nemá vyvinuté palce na rukách.

Veľká hrčka

Ivanka sa svojím prvým mesiacom na svete doslova prebojovala a podstúpila niekoľko operácií, ktoré jej zachránili život. Vďaka intenzívnej rehabilitácii od narodenia dokáže stabilne sedieť, liezť po zemi, no k samotnému pohybu potrebuje invalidný vozíček. Aby toho rodina na pleciach nemala málo, pred časom sa dievčatku na chrbte objavila veľká hrčka. Tú si spočiatku vysvetlili ako dekubit, teda preležaninu.

„Pred rokom sme už vedeli, že Ivanka nemá na zadočku dekubity, bohužiaľ, zistilo sa, že je to nádor. Zhubný nádor, ale presne o aký typ ide, sa do dnešného dňa nepodarilo zistiť,“ hovorí so slzami v očiach statočná Petra.

Netradičná záľuba

